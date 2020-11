"France - Finlande : défaite inattendue pour les Bleus, le résumé du match"

Ce France-Finlande n'était pas le rendez-vous le plus attendu de ce rassemblement des Bleus, trois jours avant un déplacement décisif au Portugal qui décidera sûrement de la première place du groupe 3 de la Ligue des Nations. Mal placé dans un calendrier surchargé, ce match amical ressemblait fortement à celui contre l'Ukraine le mois dernier (7-1), mais rien ne s'est pas comme prévu pour l'équipe de France. Les Bleus réussissent pourtant une bonne première demi-heure, emmenés par un bon Marcus Thuram pour sa première sélection, qui a touché la barre (16e) puis manqué une énorme opportunité, seul face au but (18e). Sans que cela soit suffisant, pour battre Joronen, le gardien finlandais. Un peu trop faciles, les Bleus vont se faire surprendre par les Finlandais. Après une perte de balle de Sissoko, Forss parvient à battre Mandanda (0-1, 28e). Après une nouvelle perte de balle, cette fois de Ben Yedder, Valakari trompe Mandanda d'une superbe frappe du pied gauche depuis l'entrée de la surface (0-2, 31e). Forts de ces deux buts d'écart, les Finlandais gardent le contrôle de ce match en seconde période, sans jamais être réellement inquiétés malgré l'entrée de plusieurs joueurs français, dont Martial et Griezmann. Les Bleus devront faire bien mieux, au Portugal samedi, s'ils veulent revenir avec trois points de Lisbonne.

23:06 - Marcus Thuram: "Une bonne première mi-temps"

Intéressant pour sa première sélection en équipe de France, Marcus Thuram s'est arrêté au micro de M6 pour livrer ses premières impressions après cette rencontre perdue face à la Finlande: "C'était une bonne première mi-temps, malgré les deux buts encaissés. Après la pause, on a essayé de pousser mais cette équipe finlandaise s'est bien regroupée et on n'a pas réussi à marquer. Personnellement, j'essaye d'apprendre au maximum au contact des autres internationaux et de gagner le plus d'expérience possible le plus rapidement possible."