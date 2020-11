Algérie - Zimbabwe : chaîne TV, streaming… Où voir le match en direct ?

ALGERIE - ZIMBABWE. La sélection algérienne de football affronte son homologue zimbabwéenne, ce jeudi 12 novembre, en éliminatoires de la CAN 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct en France ?

L'Algérie poursuit aujourd'hui sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football avec la réception du Zimbabwe, ce jeudi 12 novembre 2020. Le coup d'envoi du match sera donné à 20 heures depuis le Stade Olympique 5 Juillet 1962, à Alger. En France, la rencontre bénéficiera d'une diffusion en direct à la TV, ce soir, sur la chaîne beIN Sports 1, qui proposera également plusieurs replay dans les jours à venir (le programme TV). Pour les adeptes du streaming rendez-vous sur beIN Connect, le site Internet du diffuseur. Notez que, dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour l'Algérie, ce match face au Zimbabwe est l'occasion de faire déjà un grand pas vers la qualification pour la phase finale de la CAN 2021 (qui a finalement été décalée en raison de la pandémie de Covid-19 et qui aura lieu en janvier 2022). Après avoir remporté leurs deux premiers matchs dans le groupe H, contre le Bostwana et la Zambie, les Fennecs peuvent quasiment assurer leur première place (les deux premières sont qualificatives) à l'occasion de cette double confrontation face aux Warriors, qu'ils affronteront à nouveau lundi prochain, à Harare. "On sait que ce ne sera pas une rencontre aisée, tous nos adversaires veulent faire tomber le champion d'Afrique et c'est tout à fait légitime, a indiqué cette semaine, Djamel Bemadi, qui se méfie notamment de l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere, en réussite actuellement sous le maillot de l'Olympique lyonnais. Ce sera à nous d'imposer notre football". Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur algérien pourra compter sur la plupart de ses forces vives, à l'exception du milieu de terrain Adlène Guedioura suspendu. La composition probable de l'Algérie : M'Bolhi - Halaimia, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Belkebla ou Abeid, Feghouli, Bennacer - Mahrez, Bounedjah, Benrahma.