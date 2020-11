"France - Suède : belle victoire des Bleus, le résumé du match"

FRANCE - SUEDE. Pour finir la Ligue des Nations, l'équipe de France s'est imposée mardi soir face à la Suède sur le score de 4 buts à 2, grâce à des buts signés Giroud, auteur d'un doublé, Pavard et Coman. Découvrez le résumé du match.

23:15 - La France termine en beauté L'équipe de France et Didier Deschamps avaient à coeur de bien terminer cette Ligue des Nations, même si la première place du groupe était déjà assurée depuis la victoire acquise à Lisbonne samedi dernier (1-0). Pleins de bonne volonté, les Bleus se font pourtant surprendre en tout de début par Claesson, auteur d'un but un peu chanceux pour donner l'avantage aux Suédois qui jouaient eux leur maintien en Ligue A ce mardi soir à Saint-Denis (0-1, 4e). A l'inverse du match face à la Finlande mercredi dernier (0-2), les Bleus ne se laissent pas perturber et continuent à aller de l'avant, trouvant la faille par Olivier Giroud sur un bon service de Thuram (1-1, 16e). Encore très intéressant ce soir, le joueur de Mönchengladbach est aussi décisif sur le deuxième but français, puisqu'il élimine trois joueurs avant que sa frappe contrée ne se transforme en passe décisive pour Pavard, auteur d'une belle volée (2-1, 36e). En deuxième période, la France continue sur la même voie et Olivier Giroud signe un doublé, sur un service parfait de Kylian Mbappé, qui venait d'entrer en jeu (3-1, 59e). A l'abri, les Bleus gèrent mais se font surprendre par Quaison (3-2, 88e), ce qui pousse les Suédois à tout donner pour égaliser en fin de match. Sur un dernier coup franc, tous les Suédois montent, dont le gardien Olsen, sauf que la défense française dégage et que sur le contre, Kingsley Coman, lui aussi entré en jeu, n'a aucun mal à marquer dans le but vide (4-2, 90e+5). Les Bleus terminent donc l'année 2020 sur une note positive et ne se retrouveront qu'en mars prochain désormais.

23:04 - La France termine en tête, la Suède reléguée Avec ce succès devant la Suède, la France a un peu plus conforté sa première place du groupe 3 de la Ligue des Nations, avec 16 points pris sur 18 possibles. Le Portugal termine deuxième, avec 13 points, après son succès en Croatie ce soir (3-2). Les Suédois sont eux relégués en Ligue B, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire mieux que les Croates ce soir.

22:56 - Deschamps: "On a eu encore plus de réponses" Après ce succès devant la Suède, Didier Deschamps avait le sourire évidemment au micro de M6, mais pensait déjà à 2021 et à la suite à venir pour venir: "La prochaine liste au mois de mars risque de ressembler à celle de l'Euro, oui. En général c'est comme ça. On aura un programme chargé en mars, avec trois matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022 en neuf jours. Avec le staff, on a eu encore plus de réponses même si la situation de mars ne sera évidemment pas la même."

22:48 - Giroud: "Beaucoup de motifs de satisfaction" Olivier Giroud, auteur d'un doublé ce soir face à la Suède (4-2), s'est exprimé après la fin du match au micro de M6: "On a eu beaucoup de regrets sur le match contre la Finlande. On avait tous à coeur de faire mieux et on s'en voulait. On a su réagir contre le Portugal et aussi ce soir avec la victoire. Ce rassemblement est positif et même si tout n'est parfait, il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction. Un sentiment de revanche personnel ? Non, je suis habitué à être un peu chahuté et ça fait partie de ma carrière. Ca me donne encore plus de force, donc je n'ai aucun souci avec ça."

22:39 - ⏰ FIN DU MATCH ! Les Bleus s'imposent (3-2) ! C'est terminé au stade de France ! La France s'impose après un match animé face à la Suède (4-2), grâce à des buts signés Giroud (16e et 59e), Pavard (36e) et Coman (90e+5). Claesson avait donné l'avantage aux Suédois d'entrée (4e) avant que Quaison ne réduise l'écart en fin de match (88e)

22:38 - ⚽ BUT ! Coman en contre (4-2) ! Les Bleus marquent dans cette fin de match ! Sur un dernier coup franc pour la Suède, tous les Suédois montent, dont le gardien Olsen, sauf que la défense française dégage et que sur le contre, Kingsley Coman n'a aucun mal à marquer dans le but vide ! 4-2 pour les Bleus.

22:35 - Quatre minutes de temps additionnel M. Kulbakov accorde quatre minutes de temps additionnel dans cette fin de match, beaucoup plus animée depuis le but de Quaison pour la Suède. Les Suédois font tout pour revenir.

22:32 - ⚽ BUT ! La Suède réduit l'écart (3-2) ! La Suède réduit l'écart dans cette fin de match et relance le suspense ! Bien servi par Bengtsson après un bon centre depuis la droite, Quaison est là pour reprendre victorieusement dans les six mètres et trompe Lloris ! La France ne mène plus que 3-2.

22:30 - Suède: Isak entre en jeu Côté suédois, Alexander Isak, le jeune attaquant de la Real Sociedad, fait son entrée à la place de Berg, assez discret ce soir face à la défense française.

22:28 - France: Giroud remplacé Double buteur ce soir, Olivier Giroud laisse sa place à Kingsley Coman pour les dernières minutes de cette rencontre face à la Suède au stade de France.

22:25 - Griezmann très remuant Antoine Griezmann est lui aussi assez intéressant dans cette rencontre, positionné en soutien de Giroud. Comme Pogba, il profite bien de cette coupure internationale après des moments compliqués en club.

22:21 - France: Nzonzi remplace Rabiot Didier Deschamps effectue un quatrième changement dans cette rencontre face à la Suède. Steven Nzonzi remplace Adrien Rabiot, encore une fois très intéressant ce soir.

22:19 - La volée de Griezmann ! Sur un bon centre de Pogba, Giroud est trouvé au point de penalty dans la surface et remise intelligemment de la poitrine pour Griezmann derrière lui, qui reprend de volée mais ça passe au-dessus !

22:16 - Pogba tente sa chance de loin Paul Pogba voit une ouverture dans le milieu suédois et s'avance avant de frapper fort mais un défenseur suédois monte bien pour contre la frappe du milieu de Manchester United.