"Monaco - PSG : Paris surpris par l'ASM, le résumé du match"

MONACO - PSG. Menés 2-0 à la mi-temps, les Monégasques ont changé le match en s'imposant finalement 3-2 face au Paris Saint-Germain grâce à un doublé de Volland et un pénalty de Fabregas. On jouait la 11e journée de Ligue 1. Découvrez le résumé du match.

23:55 - Paris a oublié de conclure C'est un match un peu hors du temps. Paris a marqué 4 buts mais la VAR en a refusé 2. Le premier probablement à tort, le second assurément à juste titre. Mbappé a tout de même eu le temps de marquer ses 98e et 99e buts sous les couleurs du PSG avant que lui et ses coéquipiers ne rentrent au vestiaire. La tête était déjà tournée vers mardi et le match face à Leipzig en Ligue de champions. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais elle pourrait expliquer ce qu'il s'est ensuite passé. Car, les 45 minutes qui suivront le retour des vestiaires ne relèvent d'aucune logique sportive. À part celle d'une équipe qui a oublié de lire la dernière page d'un livre qu'elle était sur le point de finir. Les yeux étaient sur le ballon mais la tête, ailleurs. Niko Kovac, lui, a tenté un coup en faisant rentrer Fabregas et Caio Henrique. À partir de là, tout s'est écroulé pour les hommes de Thomas Tuchel. Apathiques, la défense parisienne se fait surprendre une première fois par Kevin Volland et un Gelson Martins plus vif que Kimpembe (1-2, 56e). La deuxième fois, Paris donne presque le bâton pour se faire battre. Une erreur de Dagba une première fois, un second ballon monégasque et une erreur de placement de Kurzawa qui juge mal la trajectoire de la passe... Fabregas peut remettre à Volland pour marquer (2-2, 66e). Monaco n'a pas forcé, le PSG a la tête sous l'eau. Diallo commettra une énorme bourde 15 minutes plus tard. L'ASM n'en demandait pas tant. Le défenseur parisien peine à relancer et commet une faute dans la surface sur Volland après avoir perdu le ballon au profit de l'Allemand. Fabregas ne rate pas sa cible et permet à Monaco de passer devant pour la première fois (3-2, 81e). Paris ne reviendra pas. "On a perdu le contrôle du match. C’était bizarre", tentait de comprendre Thomas Tuchel après la rencontre. Cette défaite est peut-être anecdotique mais les Parisiens sont au bord du précipice. Mardi, ils pourraient voir leur chance de qualification en 1/8 de finale de Ligue des champions être réduites au quasi néant en cas de défaite au Parc face à Leipzig. La saison est encore pourtant si longue...

23:29 - Tuchel : "Pas assez de sérieux" Après cette défaite surprise, au vu de la maîtrise du PSG en première période, Thomas Tuchel s'est montré stupéfait. "En première période, le match était contrôlé et maitrisé. Le troisième but aurait dû être accordé. On a manqué de concentration et pas assez de sérieux en seconde période. On n’a pas assez bien défendu. Nous sommes responsables. Peut-être que les joueurs ont pensé que c’était trop facile. Je n’ai pas d’explications mais on doit accepté les critiques car on a arrêté de jouer au foot. Je ne suis pas content de notre jeu avec et sans ballon. On a perdu le contrôle du match en seconde période. C’était bizarre"...

23:20 - Fabregas : "Je peux apporter beaucoup à cette jeune équipe" Avec Caio Henrique, Fabregas est entré en jeu en seconde période. Buteur et passeur décisif, l'Espagnol a profité du manque d'agressivité en seconde période explique-t-il au micro de Télé Foot. Il se dit fort de son expérience pour aider cette très jeune équipe de l'ASM. "Je sais que je peux faire un match comme ça avec mon expérience. Je peux apporter beaucoup à cette jeune équipe. Je connais mes qualités. Je suis tranquille car je travaille beaucoup".

23:15 - Kimpembe : "Inadmissible" Presnel Kimpembe se montre bien plus sévère que Mbappé. Lui aussi au micro de Télé Foot, le défenseur du PSG parle d'une "deuxième mi temps catastrophique. C'est inadmissible. On n’a pas le droit de faire ça avec les talents qu’on a. Est-ce que c'est inquiétant ? Non, ce sont des choses qui arrivent mais il va falloir se relever".

23:08 - Volland : "Fier de cette équipe" Il a été l'un des hommes forts de cette seconde période. Kevin Volland explique ce qui a permis à l'ASM de gagner cette rencontre. "On n’a eu plus de possession. Paris a souvent couru après le ballon. On peut jouer dans ce style là mais il va falloir le faire pendant 90 minutes. Je suis vraiment fier de cette équipe".

23:04 - Mbappé : "Un Paris à deux visages" Au micro de Télé Foot, à la fin de cette rencontre, Kylian Mbappé ne semblait pas plus abattu que ça. "C'était un Paris à deux virages. On s’est relâché en deuxième période. On le paye cash. On va se remettre en question. Mardi, le contexte sera différent".

22:55 - C'est terminé ! Victoire de Monaco 3-2 ! Incroyable ! Menés 2-0 à la pause et dépassés dans tous les domaines du jeu, les Monégasques l'emportent 3 buts à 2 grâce à un très bon Kevin Volland ! Paris reste leader mais voit Monaco se rapprocher à la deuxième place du classement ! Quel match !!

22:47 - Jaune pour Kimpembe, Paris coupé en 2 Le PSG est coupé en deux ! Neymar n'a quasiment rien apporté depuis son entrée. Il se désintéresse totalement du repli défensif. Sur un joli ballon vertical, Kimpembe est en retard et tacle Gelson Martins. Jaune pour le défenseur parisien. C'est le jour et la nuit avec la première période.

22:42 - BUT de Fabregas ! ET BUT DE FABREGAS !! Quel retournement de situation ! Le pénalty est frappé fort à droite de Navas, pourtant parti du bon côté ! Ça fait 3 buts à 2 pour les Monégasques après avoir été menés 2-0 ! Incroyable !

22:39 - Pénalty pour l'ASM ! Rouge pour Diallo ! Quelle énoooorme erreur de Diallo ! Sur le côté de la surface, Diallo s'emmêle les pinceaux et se fait piquer la balle par Volland. Derrière, le défenseur parisien retient l'attaquant monégasque: PÉNALTY évident ! Après consultation du VAR, Diallo est même expulsé !

22:36 - La tentative de Sarabia ! Bel enchaînement du PSG. Sur une belle phase de jeu parisienne, emmenée par Neymar, Moise Kean est trouvé en pivot. Le contrôle est un peu long mais cela profite à Sarabia qui frappe au but. Mannone est vigilant et se saisit du cuire !

22:33 - Quelle occasion pour Monaco !!! Quel coup de billard dans la défense parisienne ! Sur un centre de Caio Henrique, Volland est trouvé dans la surface. L'Allemand et Fabregas sont là tout comme Diallo et Kimpembe. Les deux monégasques tentent de frapper dans un tout petit espace. Finalement Volland peut frapper mais c'est au-dessus ! Attention les Parisiens !!

22:28 - Triple changement pour le PSG Des changements pour le PSG avant son match de Ligue des champions mardi prochain. Mbappé, Danilo et Kurzawa sortent à la place de Kays Ruiz, Paredes et Bakker.

22:23 - Doublé de Volland !!! BUUUUuuuUUuUuUuuuUUtttttt !!! l'ASM revient dans la partie ! Incroyable !!! Sur un ballon donné au second poteau, Dagba se rate de la tête. Derrière le centre est contré mais Diop retrouve le ballon. L'attaquant remet derrière pour Tchouaméni. Ce dernier centre au second poteau où Fabregas est tout seul ! L'ancien barcelonais remet pour Volland qui n'a plus qu'à pousser le cuire dans le but, laissé vide par Navas qui a tenté de contrer Fabregas... 2-2 !!