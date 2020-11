"PSG - Leipzig : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match"

PSG - LEIPZIG. Le Paris Saint-Germain dispute un match décisif face au RB Leipzig, ce mardi 24 novembre 2020, dans le groupe H de la Ligue des champions de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable de chaque équipe.

[Mis à jour le 23 novembre 2020 à 20h10] Le PSG est au pied du mur avant cette quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions et ce choc face au RB Leipzig. Après avoir subi deux défaites et enregistré une seule victoire lors des trois premiers matchs, le club parisien se trouve en effet dans la quasi-obligation de s'imposer pour conserver l'espoir de décrocher une place en huitième de finale, attribuée aux deux premiers de chaque poule. Pour l'heure, le Paris Saint-Germain se situe en troisième position (3 points), derrière Manchester United et le club allemand (6 points chacun), et dispose d'un goal-average particulier défavorable (décisif en cas d'égalité) face à ces deux équipes. L'objectif des hommes de Thomas Tuchel, demain, face à Leipzig, sera donc d'obtenir les trois points de la victoire mais aussi, si possible, d'inverser le score du match aller (1-0 pour les Allemands) et ainsi garder son destin en mains avant les deux dernières rencontres (déplacement sur le terrain de MU puis réception de l'Istanbul Basaksehir.

Le Paris-SG n'a pas préparé au mieux ce rendez-vous crucial en s'inclinant en championnat à Monaco (3-2), vendredi, mais son coach allemand a tenté de rassurer ce lundi : "Honnêtement le moral est bon, on a perdu notre concentration face à Monaco mais tout le monde savait que le grand match était celui face à Leipzig. Nous voulons montrer que nous sommes capables de gagner un match difficile comme ça". Même son de cloche du côté de Marquinhos, le capitaine parisien, qui a indiqué de son côté : "Nous avons des joueurs intelligents, qui ont de la personnalité et du courage et si l'on s'impose, on gagnera en confiance et en maturité. On est dans les bonnes conditions pour faire un grand match". Méthode Coué ou réelle détermination ? Verdict au coup de sifflet final mardi soir, aux alentours de 22h45...

L'horaire est désormais classique pour les matchs de Ligue des champions : le coup d'envoi de ce PSG - Leipzig sera donné à 21h, ce mardi 24 novembre 2020, dans un Parc des Princes une nouvelle fois à huis clos, par l'arbitre néerlandais Danny Makkelie.

Avant ce match décisif, Thomas Tuchel est à nouveau confronté à des soucis d'effectif. Il sera ainsi privé de Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Juan Bernat et Mauro Icardi, tous blessés ou en phase de reprise, ainsi que de Presnel Kimpembe, suspendu. Ander Herrera et Marco Verratti sont, eux incertains, mais devraient figurer dans le groupe. Mitchel Bakker pourrait être préféré à Layvin Kurzawa sur le côté gauche de la défense. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Di Maria, Herrera ou Danilo, Paredes, Neymar - Kean, Mbappé. Du côté allemand, Julian Nagelsmann devrait organiser sa composition de départ en 3-4-3. La compo probable de Leipzig : Gulasci - Konaté, Upamecano, Orban - Adam, Kampl, Sabitzer, Angelino - Nkunku, Olmo, Forsberg.

Ce match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce vendredi : RMC Sport 1 et la chaîne Téléfoot assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot en streaming sur Internet, il faudra vous tourner soit vers le site web de RMC Sport, soit vers celui de Téléfoot. Rappelons que, dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant (à partir de 19,90 euros par mois).

Linternaute.com vous propose de vivre ce PSG - Leipzig en direct commenté mardi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.