"Manchester City - Marseille : l'OM s'incline et finit dernier, le résumé du match"

MANCHESTER CITY - OM. Les Marseillais se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Manchester City sur le score de 3 buts à 0, mercredi soir, pour la compte de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. L'OM est donc éliminé de toutes compétitions européennes. Découvrez le résumé de la rencontre.

09/12/20 - 23:26 - Marseille éliminé sans gloire Malgré une campagne de Ligue des champions bien en deçà des attentes, l'Olympique de Marseille avait encore quelque chose à jouer pour ce dernier match de la phase de poules: une qualification en Ligue Europa, à condition de faire mieux que l'Olympiakos face à Porto dans l'autre match du groupe qui se jouait en même temps. Malgré une petite alerte en début de match, les Marseillais ne sont que rarement inquiétés durant la première période face à des Cityzens peut-être plus concernés par le derby de Manchester à venir samedi que par cette rencontre de C1 où ils n'ont plus rien à jouer, puisqu'ils étaient déjà assurés de la première place. A la pause, l'OM est même virtuellement qualifié après l'ouverture du score de Porto en Grèce, mais tout va ensuite basculer. Dès le retour des vestiaires, Ferran Torres assomme les Marseillais sur un service de Riyad Mahrez (1-0, 49e). Incapables de vraiment réagir, les Olympiens encaissent deux buts de plus en fin de match, signés Agüero (2-0, 77e) et Alvaro contre son camp (3-0, 90e), et ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, car le FC Porto a fini par s'imposer en Grèce (2-0). Dernier de la poule C, l'OM ne jouera pas la Ligue Europa au printemps et va donc se concentrer sur la Ligue 1.

09/12/20 - 23:18 - Découvrez le résumé de la rencontre en vidéo L'Olympique de Marseille s'est incliné mercredi sur la pelouse de Manchester City pour son dernier match de Ligue des champions cette saison. Découvrez le résumé de cette rencontre en vidéo ci-dessous. ⚪???? Fin de l'aventure européenne pour Marseille, éliminé de toute compétition européenne cette saison après une nouvelle claque reçue contre les Cityzens de Guardiola #RMCChampions #UCL — RMC Sport (@RMCsport) December 9, 2020

09/12/20 - 23:10 - Kamara: "Une déception" Le jeune milieu de terrain marseillais Boubacar Kamara s'est arrêté au micro de RMC Sport après la défaite de l'OM sur la pelouse de l'Etihad Stadium (3-0): "C'est une déception. On était venus ici chercher un résultat, on a eu de bonnes intentions mais on n'a pas su concrétiser le peu d'occasions qu'on a eu. On s'est fait surprendre sur un fait de jeu et on ne devait pas prendre ce but... et vous connaissez la suite. Ils ont tellement la possession de balle et ils font tellement courir l'adversaire que quand on récupère, il faut rester lucide, mais ce n'est pas facile. C'est une équipe très dur à jouer. Il faut qu'on se concentre sur le championnat, qu'on poursuive notre série et gagner contre Monaco ce week-end."

09/12/20 - 23:02 - L'OM quitte l'Europe la tête basse Après ce nouveau revers à Manchester (3-0), l'Olympique de Marseille est donc éliminé de toutes compétitions européennes après une piteuse campagne cette saison pour son retour en Ligue des champions. Marseille n'avait pourtant besoin que d'un point après le succès du FC Porto en Grèce face à l'Olympiakos (0-2). L'OM finit dernier du groupe C, avec une victoire et cinq défaites en six matches, derrière Manchester City (1er), Porto (2ème) et l'Olympiakos (3e et qualifié pour la Ligue Europa).

09/12/20 - 22:55 - ⏰ FIN DU MATCH ! L'OM s'incline lourdement (3-0) ! C'est terminé à l'Etihad Stadium ! L'Olympique de Marseille s'incline logiquement à Manchester City sur le score de 3 buts à 0. Ferran Torres (48e), Sergio Agüero (77e) et Alvaro (90e, csc) ont marqué pour le club anglais.

09/12/20 - 22:52 - ⚽ BUT ! Troisième but pour City ! Manchester City inscrit un troisième but dans cette fin de match ! Sur un centre de Torres depuis la droite, Mandanda détourne... directement sur Alvaro, qui en voulant dégager devant Sterling, marque contre son camp.

09/12/20 - 22:49 - Foden sur coup franc City se procure un excellent coup franc à l'entrée de la surface, excentré sur la droite tout de même. Phil Foden le tire du gauche mais le ballon fuit le cadre finalement !

09/12/20 - 22:45 - Cuisance contré Après une bonne séquence marseillaise, la première depuis de longues minutes, Cuisance tente de décaler Benedetto sur la gauche dans la surface mais Kyle Walker est vigilant et récupère le cuir en coupant la trajectoire.

09/12/20 - 22:43 - L'OM n'y est plus Les Marseillais ont pris un coup sur la tête avec ce deuxième but anglais inscrit par Sergio Agüero. Les Olympiens n'arrivent plus du tout à dépasser le milieu du terrain.

09/12/20 - 22:40 - Porto creuse l'écart en Grèce Le FC Porto fait décidément tout pour que l'OM se qualifie pour la Ligue Europa. Les Portugais mènent désormais 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos. Mais l'OM doit maintenant marquer à deux reprises pour égaliser et obtenir sa qualification.

09/12/20 - 22:38 - ⚽ BUT ! Agüero fait le break (2-0) ! Manchester City fait le break dans cette fin de match ! Sur un corner bien frappé, Aké prend le dessus sur tout le monde et reprend d'une tête puissante. Mandanda réalise un bel arrêt sur la ligne mais Agüero, en renard des surfaces, suit pour pousser le ballon au fond des filets. 2-0 pour City face à l'OM !

09/12/20 - 22:36 - OM: Villas-Boas fait trois changements André Villas-Boas tente le tout pour le tout dans ce dernier quart d'heure en effectuant trois changements d'un coup. Marley Ake, Kevin Strootman et Dario Benedetto remplacent respectivement Florian Thauvin, Pape Gueye et Valère Germain.

09/12/20 - 22:32 - Porto mène toujours au Pirée Le FC Porto mène toujours 1-0 sur la pelouse de l'Olympiakos à 20 minutes de la fin de la rencontre. Cela pourrait aider l'OM, qui n'a besoin que d'un but pour égaliser et ainsi prendre un point de plus que les Grecs, ce qui serait synonyme de qualification pour la Ligue Europa.

09/12/20 - 22:28 - OM: Villas-Boas fait deux changements Dans la foulée, André Villas-Boas effectue deux changements. Valentin Rongier et Michaël Cuisance remplacent Kamara et Dimitri Payet, assez mécontent de sortir sur ce coup-là.