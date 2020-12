"PSG - Lyon : Paris s'incline et perd Neymar, le résumé du match"

23:30 - Le PSG perd la tête, et Neymar

Le Paris Saint-Germain avait l'occasion de conclure en beauté sa semaine après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi mais face à l'OL, les Parisiens sont retombés dans leurs travers du début de saison pour livrer une pâle copie face aux joueurs lyonnais. Inoffensifs, positionnés dans un 5-2-3 difficilement exploitable, les joueurs de Thomas Tuchel se sont montrés inoffensifs pendant 90 minutes et les Lyonnais en ont parfaitement profité pour réussir un sacré coup et s'imposer au Parc des Princes. Tino Kadawere a inscrit le seul but du match, en première période (35e). Les nombreux changements en deuxième période n'ont pas permis au PSG de revenir dans ce match. Pire, dans le temps additionnel, Neymar, lancé dans une série latérale de dribbles au milieu du terrain, est fauché par Thiago Mendes. Le Brésilien ne se relèvera pas. Il quitte le terrain sur une civière, en pleurs, et devrait manquer plusieurs semaines de compétitions. Décidément une bien mauvaise soirée pour le PSG, qui perd la tête de la Ligue 1, occupée par Lille et Lyon désormais. Paris n'est plus que troisième et pourrait même basculer à la 4e place si l'OM, qui compte deux matches en retard, ne trébuche pas.