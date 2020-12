"PSG - Lorient : Paris a du mal, le match en direct "

21:57 - Le fée : "On est content mais.."

Enzo Le Fée, interrogé à la mi-temps au micro de Téléfoot, se dit satisfait de la première mi-temps de ses coéquipiers. "On a 3 grosses occasions, résume-t-il. On est content mais il faut la mettre au fond. On essaye de les prendre en contre sur leurs erreurs".