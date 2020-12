Rennes - Marseille : heure, diffusion TV, composition... L'actu du match

RENNES - MARSEILLE. L'un des chocs de la 15e journée de Ligue 1 oppose le Stade Rennais à l'Olympique de Marseille, ce mercredi 16 décembre 2020. Sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming . Quelle compo probable pour les deux équipes ?

C'est un duel d'ambitieux qui opposera Rennes à Marseille, ce mercredi, au Roazhon Park, entre deux équipes aux dynamiques différentes : si l'OM vient d'enchaîner six victoires d'affilée et neuf matchs sans défaite en Ligue 1, le Stade Rennais se situait, lui, avant son succès à Nice le week-end dernier, au cœur d'une série de quatre rencontres sans victoire en championnat. La formation bretonne va-t-elle retrouver la confiance et confirmer son redressement ? "Il y a forcément plus de sourires, plus de joie mais on a un laps de temps très court pour préparer Marseille", a observé Julien Stéphan, mardi, devant la presse, avant d'ajouter : "Il faut rééditer la performance de ce week-end face à un très bon adversaire, en confiance et très efficace, qui n'a pas besoin de grand chose pour marquer".

Le coup d'envoi de cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1 entre Rennes et l'OM sera donné à 21h, ce mercredi 16 décembre 2020, depuis le Roazhon Park, par Clément Turpin, l'arbitre du match.

Du côté rennais, le gardien de but Alfred Gomis, le défenseur Daniele Rugani ainsi que les attaquants Serhou Guirassy et Romain Del Castillo, tous blessés, manqueront à l'appel. La compo probable de Rennes : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Niang, Terrier. Dans le camp de l'OM, André Villas-Boas pourrait à nouveau opter pour une composition d'équipe articulée en 4-4-2 en losange. Sanson, blessé, et Caleta-Car, suspendu, sont indisponibles. La compo probable de Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro, Balerdi, Amavi - Rongier, Kamara, Gueye ou Cuisance, Payet - Thauvin, Benedetto.

Ce Rennes - Marseille ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Stade Rennais et l'OM en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet mycanal. L'accès au flux vidéo est réservé aux abonnés au service.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre mercredi soir, sur cette page, ce match Rennes - OM en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.