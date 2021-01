"PSG - Brest : Paris s'impose avec la manière, le résumé du match"

23:35 - Bousculé, Paris a fini fort

Mauricio Pochettino était de retour, 18 ans après, au Parc des Princes. L'ancien joueur est aujourd'hui entraîneur. Après son nul contre Saint-Étienne, le technicien argentin était attendu. Hormis Kherer, touché par le Covid, Pochettino a fait confiance au même 11 de départ que contre les Verts, faute de mieux. Dans les premières minutes, le PSG montre un visage plus satisfaisant que contre les Stéphanois. Défensivement, par contre, il y a des errements dont les Brestois profitent sans concrétiser. Alors, Paris ouvre le score par Kean, bien heureux d'être à la retombée d'un ballon qui toucha d'abord la tête de Marquinhos puis le poteau ensuite (1-0, 19e).

Au retour des vestiaires comme avant la pause, les Brestois ont montré un très beau visage. Joueurs, les Bretons se sont approchés à de nombreuses reprises de la surface parisienne avec plusieurs opportunités. Mais Navas aura encore été décisif et les visiteurs auront manqué de tranchant dans le dernier geste. Alors, le PSG a choisi de ne pas se faire peur davantage. Malgré une prestation très moyenne, Mbappé aura réalisé l'action du match après avoir beaucoup, beaucoup raté face au but. Se jouant de deux défenseurs, le Français a fait le gros du travail avant de servir un revenant: Mauro Icardi. Un plat du pied et une frappe sèche au point de pénalty, ça fait 2-0 (2-0, 81e). L'Argentin, rentré à la 65e, réalise une très belle talonnade décisive pour Sarabia 2 minutes plus tard (3-0, 83e). Paris, bousculé pendant de longues minutes, s'impose finalement avec la manière, 3-0. Pochettino peut désormais s'offrir son premier titre avec le trophée des champions contre l'OM, mercredi prochain.