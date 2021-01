"PSG - Brest : les Bretons bousculent les Parisiens, le match en direct"

PSG - BREST. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. On joue la 19e journée de Ligue 1 et Paris va tenter de passer devant Lyon au classement.

22:52 - C'est terminé ! Les 3 coups de sifflets: c'est terminé ! Le PSG s'impose finalement 3-0 face à Brest au Parc avec des buts de Kean, Icardi et Sarabia ! 22:44 - La tête d'Icardi, au-dessus Le PSG est maintenant large dominateur de la rencontre. Sur un centre de Florenzi, remplaçant de Dagba il y a quelques minutes, Icardi devance son vis-à-vis pour mettre une tête... mais ça passe au-dessus ! 22:41 - ET BUT DE SARABIA !! GGOOOooooOOOOaaaAAAALLLLL !!!! Le PSG met K.O. le Stade brestois ! Sur un nouveau beau mouvement parisien, Icardi est trouvé à 20 mètres, sert d'un superbe talonnade Sarabia qui frappe au but ! La frappe croisée et puissante de l'Espagnol touche la main gauche de Larsonneur mais le ballon termine sa course dans le petit filet ! Ça fait 3-0 avec 2 buts coup sur coup ! 22:38 - GOAL ICARDI ! MAMAMA !!! QUEL TRAVAIL DE MBAPPÉ !!! Seul, sur la gauche, dans la surface, Mbappé se joue de deux défenseurs dans un espace restreint puis sert Icardi au point de pénalty ! Du plat du pied, l'Argentin fait mouche !! 2-0 !!! 22:35 - Quel exploit de Larsonneur face à Icardi ! Quel arrêt encore ! Il est impérial ce soir ! Sur un joli mouvement initié par Sarabia, l'Espagnol sert Icardi auteur d'un très bel appel dans le dos de la défense brestoise. Icardi frappe en première intention ! C'est fort mais Larsonneur sort le ballon du bout des gants, à bout portant ! Incroyable ! Quel gardien ! 22:25 - Encore Mbappé ! Est-ce qu'il va y arriver ?!! Sur un nouveau contre, Mbappé trouve Di Maria après une très bonne sortie de balle parisienne. L'argentin tente de frapper mais un joueur brestois passe devant lui et la remet sur Mbappé qui frappe directement ! Belle manchette de Larsonneur, encore bien présent. Sixième arrêt pour lui ce soir. 22:22 - Icardi fait son retour ! Il était écarté des terrains depuis des mois ! Mauro Icardi fait son retour sous les couleurs du PSG ! Il remplace Moise Kean. Kurzawa fait lui aussi son apparition en remplaçant Bakker, très brouillon encore ce soir. 22:16 - Quelle nouvelle occasion pur Mbappé ! Ah oui ! Cette fois, c'était rudement bien joué !! Mbappé est à l'origine et à la finition. Sur un contre, il sert Di Maria qui lui redonne immédiatement. Le Français dribble un défenseur brestois avant de frapper dans un angle très fermé. C'est cadré mais bien détourné par Larsonneur, encore bien présent ! 22:14 - Brest pousse ! Nouvelle occasion pour les Brestois qui pratiquent un très beau football ! Les Parisiens sont dépassés et semblent peiner physiquement à l'image de Mbappé, emprunté encore ce soir. 22:12 - Gueye, blessé et remplacé par Sarabia Idrissa Gueye semble avoir des difficultés pour respirer. Il rejoint directement les vestiaires. Pablo Sarabia rentre. Changement tactique à venir pour les Parisiens. 22:10 - L'occasion de Brest en contre ! Encore une occasion ! Cette fois-ci, elle est pour les Brestois ! Sur un contre, Honorat frappe au premier poteau alors qu'il était dans la surface parisienne mais bel arrêt de Navas qui repousse en corner. 22:06 - Quelle occasion pur Mbappé ! Sur une perte de balle de Brest dans ses 20 mètres, Herrera sert tout de suite Mbappé qui s'enfonce dans la surface, choisit de dribbler son vis-à-vis mais pousse trop son ballon et voit le gardien brestois sortir dans ses pieds ! 22:02 - C'est reparti ! Le match reprend à l'instant ! Ce sont les Brestois qui ont donné le coup d'envoi de cette seconde période. Aucun changement n'a été réalisé. 21:57 - Cardona : "On essaye de jouer" Interrogé par Canal+, Irvin Cardona se dit satisfait de la prestation de ses coéquipiers. "On essaye de jouer et garder le même jeu qu’on a l’habitude de produire. On essaye de produire de bonnes choses même si c’est le PSG en face. C’est un très bon Paris mais nous, on n'a rien à perdre" 21:47 - C'est la mi-temps ! Quelle belle fin de première période de la part des Brestois ! Ils ont eu plusieurs ballons dans la surface mais n'ont pas su bien conclure. Tous leurs centres ont été contrés plus ou moins bien par la défense parisienne. C'est donc la pause sur ce match très séduisant. LIRE PLUS

PSG - Brest : les infos utiles

La compo du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker - Herrera, Gueye - Verratti - Di Maria, Kean, Mbappé. La compo de Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Perraud - Honorat, Belkebla, Lasne, Faivre - Philippoteaux, Cardona.

Ce PSG - Brest ne bénéficie pas d'une diffusion en clair ce soir : c'est la chaîne Canal+ qui assure en effet la retransmission du match en direct à la télévision (le programme TV).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour regarder cette rencontre entre le Paris-SG et le Stade Brestois, rendez-vous sur le site Internet de Canal+. L'accès au flux vidéo est également réservé aux abonnés. Vivez également le match en direct sur notre site avec l'évolution du score en live (voir ci-dessus).