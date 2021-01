"Angers - PSG : Paris ne trouve pas la faille, le match en direct"

Sur un dernier contre parisien avorté, M. Delerue siffle la fin de la première période ! Après 45 minutes, Angers et le PSG sont à égalité sur un score nul et vierge (0-0).

Bien trouvé dans la surface par Verratti, Florenzi centre fort devant le but entre Bernardoni et sa défense mais aucun de ses coéquipiers n'est là pour reprendre victorieusement ! C'était un peu fort.

21:31 - Paredes frappe au-dessus

Leandro Paredes se charge d'un coup franc à plus de trente mètres, dans l'axe du but angevin. L'international argentin frappe largement au-dessus et n'inquiète pas Bernardoni.