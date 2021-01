"Angers - PSG : Paris s'impose sans briller, le résumé du match"

ANGERS - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à Angers sur le score de 1 but à 0, grâce à un but de Layvin Kurzawa, samedi soir, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Découvrez le résumé du match.

23:25 - Le PSG ne retiendra que la victoire Le Paris Saint-Germain, trois jours après son succès lors du Trophée des champions face à l'OM (2-1), devait se remettre dans le bain de la Ligue 1 avec un déplacement compliqué sur la pelouse difficile du stade Raymond-Kopa, à Angers. Avec Neymar et Mbappé au coup d'envoi, mais sans Icardi, les Parisiens ont du mal à trouver la bonne formule en première période et ne parviennent pas à inquiéter Paul Bernardoni. Bien en place, les Angevins manquent de mordant sur leurs contres et n'inquiètent pas non plus Navas. Au retour des vestiaires, les choses se décantent. Mbappé manque d'abord le cadre (48e) avant que Keylor Navas ne sauve le PSG devant Loïs Diony, auteur d'une belle tête plongeante (52e). Mbappé, encore lui, trouve ensuite Bernardoni sur son chemin (55e). C'est finalement Layvin Kurzawa qui va, sur un centre dévié de Florenzi, parvenir à tromper Paul Bernardoni (0-1, 70e). Sans se montrer brillant, le PSG réussit à s'imposer chez l'une des équipes en forme du moment et met ainsi la pression sur les Lyonnais et les Lillois, qui jouent dimanche lors de la fin de la 20e journée de Ligue 1. Et c'est bien l'important pour les hommes de Mauricio Pochettino.

23:16 - PSG-Navas: "Nous avons su souffrir" Auteur d'un arrêt déterminant devant Diony en deuxième période, Keylor Navas était, au micro de Canal+, ravi de la victoire des Parisiens ce soir à Angers (0-1): "C'était important de gagner ce soir. Je crois que nous avons su souffrir dans les moments difficiles où c'était compliqué. L'équipe a eu de la patience nécessaire pour prendre les trois points. Ce sont des matches qui nous rendent plus forts, où on fait des efforts pour bien défendre, pour être solides défensivement. Cela nous aide à nous améliorer. On essaie de s'adapter aux idées de Mauricio Pochettino, on est très motivés. Il faut qu'on continue comme ça."

23:08 - Angers-Thomas: "On n'est pas loin" Le défenseur central d'Angers, Romain Thomas, était déçu d'avoir fait presque jeu égal avec le PSG mais de ne pas avoir su concrétiser, au micro de Canal+: "Comme souvent contre eux et les autres grandes équipes, ils marquent sur une demi-occasion. Notre gardien n'a pas eu grand chose à faire sur l'ensemble du match. Vu le nombre de situations qu'on se crée ce soir, c'est dommage qu'on n'arrive pas à marquer un but qui nous aurait fait le plus grand bien. On n'est pas loin, je pense même que c'est l'un des matches où on est le plus proche contre eux, mais il manque encore un petit quelque chose. C'est dommage qu'on arrive pas à ouvrir le score."

23:00 - Le PSG reprend provisoirement la première place Avec ce succès à Angers (0-1), le PSG repasse provisoirement en tête de la Ligue 1, avec deux points d'avance sur l'Olympique Lyonnais et trois sur le Losc. L'OL recevra Metz en clôture de cette 20e journée de Ligue 1, dimanche à 21h.

22:53 - ⏰ FIN DU MATCH ! Paris gagne à Angers (0-1) ! M. Delerue siffle la fin de la rencontre au stade Raymond-Kopa ! Sans forcément briller, sur une pelouse difficile, le PSG s'impose à Angers (0-1) grâce à un but de Kurzawa (70e).

22:50 - Trois minutes de temps additionnel M. Delerue accorde trois minutes de temps additionnel dans cette fin de match entre Angers et le PSG, au moment où Romain Thomas commet une faute sur Mauro Icardi.

22:48 - Verratti écope d'un carton jaune Pour l'ensemble de son oeuvre mais aussi pour un acte d'anti-jeu dans cette fin de match, Marco Verratti écope logiquement d'un carton jaune dans ces derniers instants.

22:45 - PSG: Kurzawa sort, blessé Layvin Kurzawa ne peut pas aller plus loin, touché derrière la cuisse. C'est Presnel Kimpembe qui fait son entrée en jeu, alors que Diallo va décaler à gauche. Côté angevin, c'est El Melali qui remplace Amadou pour ces dernières minutes.

22:44 - Navas capte le ballon Sur un corner angevin, Traoré hérite du ballon au deuxième poteau et remet dans l'axe. Amadou est là pour reprendre de la tête mais Keylor Navas, bien placé, capté le ballon sur la ligne !

22:41 - Verratti reprend une place plus haut Marco Verratti s'est à nouveau placé dans une position de numéro 10 après ces changements, comme face à l'OM et face à Brest notamment. Neymar est désormais à gauche, Sarabia à droite et Icardi dans l'axe.

22:38 - PSG: Deux changements pour Paris Le staff parisien effectue deux changements d'un coup à son tour. Kylian Mbappé et Angel Di Maria sont remplacés par Ander Herrera et Pablo Sarabia pour les dix dernières minutes de la rencontre.

22:34 - Angers: Moulin effectue deux changements Stéphane Moulin effectue deux changements dans cette fin de match. Mathias Pereira Lage et Pierrick Capelle sont remplacés Jimmy Cabot et Sada Thioub sur les côtés de l'attaque angevine.

22:31 - Neymar manque son contrôle Recherché dans la surface, Neymar manque un peu son contrôle au moment de s'emmener le ballon et de défier Bernardoni. Le Brésilien s'en veut !

22:29 - ⚽ BUT ! Kurzawa marque pour le PSG ! Le PSG prend l'avantage dans ce match à Angers ! Sur un centre d'Alessandro Florenzi depuis l'aile droite, le ballon est dévié au premier poteau et Kurzawa surgit au deuxième poteau pour tromper Bernardoni d'une belle reprise de volée ! 1-0 pour le PSG après 70 minutes de jeu.