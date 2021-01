Marseille - Lens : suivez le match en direct !

MARSEILLE - LENS. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, ce mercredi soir, en match en retard de la 9e journée de Ligue 1.

20:50 - L'OM réussit bien face à Lens Avant cette rencontre, l’Olympique de Marseille peut se rassurer en se rappelant qu'il est invaincu lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 face au RC Lens (4 succès pour un match nul), soit sa meilleure série face à cet adversaire dans l’élite au 21e siècle. L’OM a l’occasion de réaliser la passe de 6 face aux Sang et Or pour la première fois depuis octobre 1973-août 1976 (7). De plus, l’OM est invaincu lors de ses 10 dernières réceptions d’un promu en championnat (7 victoires pour 3 matches nuls), sa dernière défaite remontant au 27 septembre 2015 contre Angers (1-2).

20:42 - Lens veut regoûter au succès Le RC Lens marque le pas en 2021. Après avoir réalisé un très beau début de saison, battant notamment le PSG, l'AS Monaco ou encore le Stade Rennais, les Lensois n'ont plus connu la victoire depuis la reprise. Mais avec deux duels face à l'Olympique de Marseille en une quinzaine de jours, les joueurs de Franck Haise comptent bien continuer à jouer les troubles-fête, même si l'entraîneur lensois redoute ce déplacement: "Je n'ai pas de doute sur la motivation de l'OM contre nous et pas non plus sur la qualité de l'équipe. Je m'attends à un match très compliqué", a expliqué le coach du RCL. "Je ne sais pas si c'est le bon moment pour jouer l'OM. Je sais qu'on aura des joueurs extrêmement motivés en face de nous. A nous de faire notre match, c'est le plus important."

20:34 - Sous pression, l'OM doit se rattraper Après la défaite face à la lanterne rouge nîmoise samedi dernier à domicile (1-2), André Villas-Boas a laissé éclater sa colère face à son groupe et aurait même menacer de démissionner, se se sentant trahi par ses joueurs, avant de se raviser. "AVB" espère maintenant une réaction ce soir face à Lens: "J'espère que le message est passé. Du président envers les joueurs, les joueurs envers le staff, il y a eu beaucoup d'échanges. J'espère que ça va amener un impact positif sur l'état d'esprit. On a un match compliqué contre Lens, qui a un système bien en place. C'est intéressant de jouer contre eux, on va voir si le message est passé", a prévenu le coach portugais de l'OM.

20:26 - Lens: Benza plutôt que Kalimuendo et Ganago Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, doit se passer de Yannick Cahuzac (suspendu) en plus de son patron de défense, Loïc Badé, et de Corentin Jean, tous deux en reprise mais un peu court, tout comme Cheick Traoré. Clauss et Medina seront chargés d'animer les côtés du 3-5-2 lensois. Kakuta est bien sûr titulaire, en soutien de Sotoca et Benza, préférés à Kalimuendo et Ganago. Le onze de départ du RC Lens: Leca - Gradit, Fortes, Haïdara – Clauss, S.Fofana, Doucouré, Medina – Kakuta – Sotoca, Benza. #compo ⚽️



Voici les Sang et Or qui affronteront @OM_Officiel !

????❤️????#GuidésParNotreFierté #OMRCL #rclens pic.twitter.com/lYPbGlvrmc — Racing Club de Lens (@RCLens) January 20, 2021

20:18 - OM: Payet remplaçant, Mandanda de retour Pour ce match en retard, André Villas-Boas doit faire sans Alvaro Gonzalez (suspendu), Boubacar Kamara et Jordan Amavi (blessés). L'entraîneur de l'OM enregistre en revanche le retour de Steve Mandanda dans le but. Il a choisi de se priver de Dimitri Payet, qui prend place sur le banc des remplaçants. Morgan Sanson, en instance de départ vers Aston Villa, est pourtant bien titulaire. Le onze de départ de l'OM: Mandanda, Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo - Sanson, Gueye, Rongier - Thauvin, Benedetto, Germain.

20:10 - Un contexte tendu à Marseille Après sa défaite face à Nîmes samedi au Vélodrome (1-2), l'OM se retrouve sous pression avant de négocier ce match en retard face à Lens, l'une des bonnes surprises de la saison en Ligue 1. La défaite face aux Nîmois est visiblement dure à encaisser pour les supporters de l’OM. Avant la rencontre de ce soir, ils ont déployé une banderole au contenu choc au Vélodrome. "Vous êtes dégueulasses", est-il inscrit dessus. Cette initiative a été dévoilée par le groupe de supporters South Winners, même s'il n'est pas sûr que la banderole reste jusqu’au coup d’envoi de la rencontre. D’autres banderoles ont aussi été déployées aux abords du stade à l’encontre du président, Jacques-Henri Eyraud. pic.twitter.com/fhZOKI18kP — South Winners 1987 (@Winners1987) January 20, 2021