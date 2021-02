Auxerre - Marseille : l'OM bousculé, le match en direct

AUXERRE - MARSEILLE. L'AJA, qui évolue en deuxième division, tient l'OM en échec, pour le moment, dans ce 32e de finale de la Coupe de France de foot. Score et buts en live, résumé… Vivez le match en direct.

15:40 - Rongier (OM) : "Mettre plus de mouvement" Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, s'est également arrêté au micro de France TV à la mi-temps : "C'es un match piège. Il faut qu'on mette plus de mouvement. Auxerre, c'est une équipe qui est mobile. Il faut se méfier et être très sérieux".

15:35 - Hein (Auxerre) : "On va tout donner" L'Auxerrois Gauthier Hein, très en vue lors de ces 45 première sminutes, s'est exprimé au micro de France 3 : "On fait une bonne première période, on ne déroge pas à notre philosophie de jeu. On a imposé notre jeu sur certaines séquences mais c'est en face c'est Marseille, ils savent aussi jouer au ballon. A nous de continuer à être costauds, on va tout donner en deuxième mi-temps".

15:32 - C'est la mi-temps à Auxerre Après une nouvelle combinaison intéressante de l'AJ Auxerre, Hein sert Begraoui dans la surface mais l'attaquant est contré par Pelé. Sur le corner, Marseille parvient à se dégager et Frank Schneider, l'arbitre de la rencontre, siffle la pause.

15:22 - Enorme occasion pour Marseille ! Sur ce corner tiré depuis le côté gauche, Balerdi reprend de la tête mais Ngando sauve sur sa ligne puis s'interpose in extremis devant Pape Gueye. Sur le contre, l'AJ Auxerre se montre dangereux à son tour : Hein reprend de volée dans la surface mais Pelé s'interpose sans problème. Il reste 6 minutes avant la mi-temps.

15:18 - Fortuné tente sa chance A la suite d'une mauvaise relance de Balerdi, Hein est lancé sur le côté droit, se recentre et sert Fortuné à gauche. Ce dernier se met sur son pied droit mais est finalement contré par la défense de l'OM.

15:14 - Le rythme est retombé Après un début de match assez animé, avec une grosse occasion de chaque côté, l'AJ Auxerre et l'Olympique de Marseille se neutralisent en milieu de terrain. Nous en sommes à la 30e minute de jeu dans ce 32e de finale de Coupe de France.

15:07 - Le poteau pour Auxerre ! Sur un coup franc tiré par Ngando depuis le côté droit, Ndom se montre plus prompt que Benedetto et reprend de la tête. Le ballon rebondit doucement et termine sa course sur le poteau ! Pelé était battu, mais le score reste finalement de 0-0.

15:04 - Le côté droit auxerrois s'illustre Après une bonne séquence pour l'OM, c'est Auxerre qui repart de l'avant avec une nouvelle bonne combinaison entre Hein et Georgen sur le côté droit. Cela aboutit à un corner, qui ne donne rien.

14:59 - Grosse occasion pour l'OM ! Après une nouvelle offensive auxerroise menée par Hein, Marseille part en contre avec Khaoui et Germain à la baguette. C'est finalement Benedetto qui hérite du ballon dans la surface, légèrement excentré côté droit. L'attaquant argentin prend la bonne option en décidant de piquer son ballon face à Laiton, sorti à sa rencontre, mais sa tentative échoue finalement, de peu, à gauche des cages.

14:53 - Marseille tente de répliquer C'est l'AJ Auxerre qui semble le mieux rentré dans ce match mais l'OM réagit avec cette percée de Lirola qui centre depuis son côté droit. Laiton, le gardien auxerrois, intervient juste devant Benedetto.

14:49 - Les Auxerrois les premiers dangereux Hein se joue de Sakai sur le côté droit, débord et centre devant le but. Yanis Begraoui est à la réception mais Yohann Pelé s'interpose et sauve son camp. L'OM peut se relancer...