Lille - Ajax Amsterdam : heure, chaîne TV, compo… L'actu du match d'Europa League

LILLE - AJAX. Le LOSC reçoit l'Ajax Amsterdam, ce jeudi 18 février 2021, en 16e de finale aller de la Ligue Europa de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

Lille retrouve la scène européenne ce jeudi, avec un 16e de finale d'Europa League prestigieux face à l'Ajax Amsterdam, leader du championnat des Pays-Bas et demi-finaliste de la C1 en 2019. Le LOSC, séduisant depuis le début de la saison aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe (deuxième de son groupe derrière le Milan AC) a désormais l'ambition de prouver qu'elle peut exister dans un match à élimination directe face à un habitué des joutes européenne, contre lequel les hommes de Christophe Galtier ont d'ailleurs une revanche à prendre. En début de saison dernière, en phase de poules de la Ligue des champions, la formation batave s'était en effet imposée à deux reprises sans encaisser aucun but (3-0 et 2-0). "Nous sommes prêts, nous avons l'expérience de la saison dernière et je pense sincèrement que nous sommes meilleurs que l'année dernière, a toutefois rappelé cette semaine le capitaine lillois José Fonte. Tout le monde est excité par ce rendez-vous. Le plus important sera de ne pas prendre de but pour aborder le match retour dans les meilleures dispositions".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match aller des 16e de finale de la Ligue Europa entre Lille et l'Ajax Amsterdam : il sera donné à 21h, ce jeudi 18 février 2021, depuis le stade Pierre-Mauroy, par le Slovaque Ivan Kruzliak, l'arbitre de la rencontre.

Sans Benjamin André et Xeka, suspendus, Christophe Galtier dispose d'un choix réduit pour la composition de son milieu de terrain, où Renato Sanches et Boubakary Soumaré devraient être titulaires. Par ailleurs, l'attaquant turc Burak Yilmaz est forfait sur blessure. La compo probable de Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné ou Araujo, R. Sanches, Soumaré, Bamba - Yazici ou Ikoné, David. Du côté néerlandais, Erik Ten Hag est notamment privé de son attaquant Sébastien Haller (pas qualifié pour la compétition) et de son gardien de but Andre Onana (suspendu pour dopage). La compo probable de l'Ajax Amsterdam : Stekelenburg - Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico - Blind, Klaassen, Alvarez - Neres, Labyad, Tadic.

Ce match entre le LOSC et l'Ajax Amsterdam ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce jeudi : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Lille - Ajax Amsterdam en direct commenté jeudi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre d'Europa League et les premières réactions.