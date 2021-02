"Lille - Ajax Amsterdam : le LOSC s'incline au finish, le résumé du match"

23:20 - L'Ajax, c'est la Champion's League

Ce jeudi soir, si le LOSC peut regretter le résultat, elle ne pourra contredire les faits. L'Ajax Amsterdam a mérité sa victoire et aurait pu, bien plus tôt, s'assurer une fin de match tranquille. Après 10 premières minutes lilloises, les Amstellodamois ont rapidement pris le contrôle du jeu. Rien d'étonnant hormis le fait que Lille est étouffé et n'arrive pas à se projeter vers le but de Stekelenburg. L'Ajax a pointé la force du LOSC et a mis le doigt dessus pour menotter son adversaire. Les Lillois ne feront rien du match et subissent un adversaire, heureusement pour lui, peu convaincant dans les derniers mètres.

Lille plie mais ne rompt pas, donc. Avec 70% de possession de balle en première période, les Néerlandais ont l'emprise sur le match et imprimeront le même rythme en seconde période. Les Lillois sont tomber dans un piège et n'ont pas les armes pour en sortir. Mais à force de tourner en rond, les hommes de Erik ten Hag, vont se faire surprendre. Une erreur de relance de Tagliafico permet à Weah de tromper le gardien de l'Ajax. Le cadeau est tombé de nulle part et Lille se voyait déjà peut-être trop beau. Tagliafico s'est racheté de sa bourde en obtenant un pénalty qui n'a rien d'évident. Lille va vivre 5 minutes en enfer. Tadic trompe Maignan et égalise. Une poignée de minutes plus tard, le LOSC va couler après un dernier abordage des Ajacides. Sur un beau mouvement à 3, le remplaçant Brobbey passe le ballon sous les jambes de Maignan qui touche le cuir mais ne peut empêcher une nouvelle fois la même sentence. Lille s'incline finalement 2 buts à 1 et devra réaliser un exploit majuscule dans une semaine pour vaincre ce brillant collectif qu'est cette équipe néerlandaise. Ce soir on jouait à un niveau frôlant la Champion's League. Et les leaders de Ligue 1 ont fait pâle figure.