"PSG - Monaco : l'ASM fait tomber Paris, le résumé du match"

PSG - MONACO. Après sa victoire contre le Barça, Paris retrouve le championnat par une défaite. Diop et Maripan ont trompé Navas pour permettre à l'ASM de revenir à 2 points du PSG au classement. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:35 - Monaco rêve plus grand On pourra toujours se demander si Paris est vraiment rentré de Barcelone après son escapade réussi contre l'équipe de Messi. Mais ce soir contre Monaco, les hommes de Pochettino ont retrouvé le quotidien d'un championnat dont il ne sont plus maître depuis longtemps. Plus frais physiquement que les Parisiens, les Monégasques étaient surtout hyper bien préparé tactiquement. Niko Kovac a fait tout ce que Koeman n'avait pas pensé. Ses hommes ont pressé tellement haut les Parisiens que Paredes, en l'absence de Verratti, n'a pas pu trouver la verticalité qui fait tant mal à ses adversaires. L'ASM a même éclairci son plan de bataille quand il a fait tomber Paris une première fois sur une mouvement collectif de classe conclu par le jeune Diop. On ne jouait alors que quelques minutes de jeu et Monaco était déjà rentré dans la tête des Parisiens. Le PSG est tombé contre l'OM, Lyon, ce même Monaco et a fait nul contre Lille. Paris galère contre les gros et cela s'est encore vu ce soit. Kean a été le seul à cadrer côté parisien. Et ce n'était qu'une seule fois, de la tête. Monaco a lui tout réussi. Herrera prend le risque de remiser pour Kean depuis sa surface. Mais c'est manqué. Maripan est là est double la mise. Même avec les entrées de Verratti et Rafinha, le PSG n'a pas réussi à trouver les éléments pour contrecarrer les plans de Kovac et des siens. Paris chute finalement une sixième fois en championnat et voit son bourreau du soir revenir à 2 petits points de lui. Lille est donc désormais à 4 points du club de la capitale. À Monaco, leur rêve de podium étaient fous il y a encore quelques semaines. C'est aujourd'hui un objectif. Et n'allez pas leur dire que le leader du championnat n'est qu'à 2 victoires, ils pourraient vous surprendre.

23:05 - Verratti : "On loupe des opportunités pour le titre" Marco Verratti, lui, s'inquiète sur la course au titre. "C'était un match difficile. Monaco a de très bons joueurs, c'est une bonne équipe mais c’est match qu'il fallait gagner. On loupe des opportunités pour le titre. On a pris un but après 5 minutes, ça ne peut pas arriver. En France, il y a des grandes équipes. Il faut toujours être à 100% car personne ne te fait de cadeau".

22:59 - Ben Yedder : "Physiquement, on a été très costaud" Wissam Ben Yedder s'est arrêté au micro de Canal+ après cette victoire. "C’est un très bon match, se réjouit-il. Physiquement, on a été très costaud. On savait que les Parisiens allaient avoir un pépin physique après leur match contre Barcelone. Ça n’a pas été facile. On a beaucoup couru. Le titre ? Il reste encore beaucoup de matchs, on verra d’ici la fin de saison".

22:53 - C'est terminé, Monaco s'impose 2-0 ! C'est terminé ! Monaco a réussi son coup et s'impose face au PSG 2-0 ! Les Monégasques reviennent à 2 points des Parisiens.

22:48 - La tête de Mbappé.. pour Lecomte Sur une passe lobée de Verratti, Mbappé est trouvé sur le côté gauche dans la surface monégasque. Le Français tente de remettre dans l'axe mais Lecomte se saisit du ballon.

22:42 - Une fin de match en attaque-défense Il reste un peu plus de 5 minutes et le PSG donne tout pour réduire l'écart. Mais les Monégasques sont tous derrière et Paris butte sur le mur rouge et blanc !

22:33 - C'était chaud pour Monaco ! Le PSG pousse !! Sur une action un peu confuse, Kean a été trouvé dans la surface et pouvait décaler Mbappé venu sur sa droite. Mais le joueur prêté par Everton a préféré frapper ! Son tir est détourné ! Kean s'est ensuite excusé auprès de Mbappé qui lui signifiait qu'il était en position idéale pour marquer.

22:30 - Danilo et Draxler entrent Danilo et Draxler remplacent Icardi et Paredes. Kean va jouer en tant qu'attaquant de pointe dans ce dernier quart d'heure. Côté monégasque, Jovetic a pris la place de Ben Yedder.

22:24 - Quel retour de Maripan sur Mbappé Superbe intervention de Maripan. Après une perte de balle de Monaco, Kurzawa a réussi à trouver Mbappé. Le Français avait l'occasion de tirer mais Maripan s'est bien jeté pour enlever le ballon à l'attaquant... et obtient même une sortie de balle.

22:19 - L'énorme occasion pour Volland !! OH LE PSG TOUT PROCHE DU K.O. !! Sur un nouveau beau mouvement monégasque, Caio Henrique est trouvé dans la surface côté gauche. Il remet de volée parfaitement pour Volland. L'Allemand n'a plus qu'à la mettre au fond mais il croise trop sa tête !! QUELLE OCCASION DE TUER LE MATCH !!

22:18 - Quelle occasion pou Kean ! Paris a réussi à cadrer sa première occasion ! Les Parisiens ont contourné le bloc monégasque par la gauche. Kurzawa réussit à centrer pour Kean qui reprend le ballon de la tête. C'est cadré mais c'est sur Lecomte qui se baisse pour capter en deux temps le ballon !

22:12 - Entrée de Verratti et Raphinha Pochettino choisit de faire rentrer deux joueurs à vocation offensive. Verratti et Rafinha remplacent Herrera et Gueye. L'entraîneur argentin tente un coup.

22:09 - BUT de Maripan !!! OH LE DEUXIÈME BUT DE MONACO !!!! Sur une action qui a suivi le coup-franc, le ballon s'est retrouvé dans la surface du PSG. Herrera manque quelque peu sa relance. Maripan est resté haut et trompe Navas d'une frappe anodine. 2-0 pour l'ASM.

22:07 - Jaune pour Kimpembe Tchouaméni s'est relevé mais sur l'action sui suit, le Monégasque s'enfonce dans la défense parisienne côté droit. Kimpembe intervient mais est en retard. Jaune logique contre le défenseur central.