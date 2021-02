"PSG - Monaco : notes, résumé vidéo… Un cauchemar pour Paris"

PSG - MONACO. Grosse déception pour le Paris-Saint-Germain, logiquement battu par le club de la Principauté hier soir au Parc des Princes, sur le score de 0-2, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Un résultat qui qui complique la vie des Parisiens dans la course au titre. Notes, réaction, résumé vidéo… Le débrief du match.

On pourra toujours se demander si le PSG est vraiment rentré de Barcelone après son escapade réussie contre l'équipe de Messi. Mais hier soir, contre Monaco, les hommes de Pochettino ont retrouvé le quotidien d'un championnat dont ils ne sont plus maîtres depuis longtemps. Plus frais physiquement que les Parisiens, les Monégasques étaient surtout très bien préparés tactiquement. Niko Kovac a fait tout ce que Koeman n'avait pas pensé. Ses hommes ont pressé tellement haut que Paredes, en l'absence de Verratti, n'a pas pu trouver la verticalité qui fait tant mal à ses adversaires. L'ASM a même éclairci son plan de bataille quand il a fait tomber Paris une première fois sur une mouvement collectif de classe conclu par le jeune Diop (0-1, 6e). On ne jouait alors depuis quelques minutes et Monaco était déjà rentré dans la tête des vice-champions d'Europe. Le PSG est tombé contre l'OM, Lyon, ce même Monaco et a fait nul contre Lille. Paris galère contre les gros et cela s'est encore vu ce soir. Kean a été le seul à cadrer côté parisien. Et ce n'était qu'une seule fois, de la tête. Monaco a lui tout réussi. Un peu plus tôt, Herrera a pris le risque de relancer proprement depuis sa surface. Mais l'Espagnol s'est manqué. Maripan était là pour doubler la mise de manière astucieuse (0-2, 51e). Même avec les entrées de Verratti et Rafinha, le PSG n'a pas réussi à trouver les éléments pour contrecarrer les plans de Kovac et des siens. Paris chute finalement une sixième fois en championnat et voit son bourreau du soir revenir à 2 petits points de lui. Lille compte donc désormais 4 points d'avance sur le club de la capitale. À Monaco, le rêve de podium était fou il y a encore quelques semaines. C'est aujourd'hui un objectif.

11:35 - Verratti : "Il faut faire notre mea culpa" La réaction de Marco Verratti, le milieu de terrain parisien, après ce PSG - Monaco : "C’était un match difficile et on avait une grande équipe en face. Ils font un très bon championnat et ils ont de très bons joueurs. On le savait mais ce sont des matches qu’il faut gagner car on commence à perdre beaucoup d’opportunités pour gagner le titre. Les autres équipes vont de l’avant et nous non. Il faut féliciter Monaco, mais faire aussi notre mea-culpa. On a pris un but au bout de cinq minutes et ça ne peut pas arriver. Et c’était la même chose en deuxième période. Eux ne se sont pas créés beaucoup d’opportunités, mais ont mis deux buts. Pourquoi on n’arrive pas à gagner face aux gros ? Je ne connais pas l’explication, c’est juste qu’il y a de grandes équipe en France. Il faut toujours donner le maximum. Personne ne nous fait de cadeaux. Eux, contre nous, font le match de leur vie et c’est normal. Il faut donc jouer à 100 % sinon on ne gagne pas".

11:22 - Les notes de L'Equipe après PSG - Monaco Les notes distribuées aujourd'hui par le quotidien sportif au lendemain de ce PSG - Monaco sont logiquement à l'avantage des joueurs du club de la Principauté. Maripan et Aguilar obtiennent notamment un 8/10, suivis de Disasi, Tchouaméni, Fofana et Diop, pour une note moyenne d'équipe de 6,7/10. Du côté du PSG, cette note moyenne ressort à seulement 3/10... Aucun joueur parisien n'obtient la moyenne, avec un 2/10 attribué à Mbappé et Icardi, un 3/10 à Florenzi, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Herrera et Kean, et un 4/10 à Marquinhos et Navas.

11:04 - La tête du classement s'éloigne pour Paris Après cette défaite face à Monaco, le PSG est désormais pointé à quatre longueurs de Lille, leader de cette Ligue 1 et vainqueur hier à Lorient (1-4). "C’est la réalité, on ne peut pas la changer, donc il faut continuer à essayer, a commenté Mauricio Pochettino hier soir. Aujourd’hui, ce n’était pas un bon match. On a perdu les trois points alors qu’il aurait bien sûr plutôt fallu gagner pour rester au contact de Lille. Pour autant, tant que ce sera possible mathématiquement, on se battra".

10:50 - Kovac (Monaco) : "Le plan a bien marché" Nico Kova, l'entraîneur de l'AS Monaco, s'est lui félicité de la réussite de ces choix tactiques. "On a préparé le match comme les autres, a-t-il indiqué. L'objectif était de museler Kylian Mbappé. Axel (Disasi), Ruben (Aguilar), Sofiane (Diop) et toute l'équipe ont fait le travail. Je souhaite souligner le travail de l'équipe. On a joué avec passion et un bon état d'esprit. Le résultat est clairement mérité. J'ai vu le match face à Barcelone. Sans faire de comparaison, je pense que ce soir nous avons très bien défendu. Le PSG a eu beaucoup de mal à franchir nos lignes. On était bien organisé dans notre 4-5-1. Le plan a bien marché. Félicitations à mes joueurs. L'objectif n'est pas différent après cette victoire. Comme je l'ai dit avant, on progresse dans le bon sens, avec de bonnes performances. Je suis très satisfait mais je considère que nous ne sommes pas au niveau de Paris, Lyon et du LOSC. Notre ambition est de maintenir ce niveau et de garder cette quatrième place. Alors oui, si on reste proche du podium encore, on tentera notre chance mais pour l'instant je préfère garder les mêmes ambitions".

10:37 - Pour Marquinhos, "c'est inadmissible" Le capitaine du PSG s'est également arrêté brièvement au micro de Canal+ hier soir, après cette défaite face à Monaco, en lâchant : "C'était une mauvaise soirée et Monaco a fait un bon match. Mais c'est inadmissible qu'on laisse les autres équipes venir à la maison et nous battre 2-0".

10:23 - Pochettino (PSG) : "On a couru après eux" La réaction de l'entraîneur parisien, hier soir, à l'issue de ce PSG - Monaco : "Je pense qu’on a couru après eux, nous avons concédé un but au bout de cinq minutes et nous n'avons pas créé assez d'occasions. Ensuite, nous avons dominé le match pendant plus de 75 minutes avec la possession, mais nous n'avons jamais trouvé le moyen de casser leur ligne défensive. Bien sûr, ils ont bien défendu et il n'y a rien à dire de plus. Félicitations à Monaco. Nous devons travailler dur pour essayer de renverser ce type de situation. Nous n'avons simplement pas été assez bons et c'est pour ça que nous avons perdu le match".

10:12 - Monaco fanfaronne et chambre le Barça Après ce succès sur la pelouse du PSG, le club monégasque a posté un message ironique sur son compte Twitter en langue espagnole, que l'on peut traduire ainsi : "Nous avons battu le PSG au match aller et au match retour ! Barcelone, si vous avez besoin d'un conseil, envoyez-nous un message privé". ¡Le ganamos al PSG en la ida y en la vuelta! ????



Barcelona, si necesitan un consejo envíenos un DM. ???? pic.twitter.com/nFZomjPeK9 — AS Monaco ES ???????? (@AS_Monaco_ES) February 21, 2021

10:01 - Disasi a conquis les siens Préféré à Sidibé hier soir, Axel Disasi avait pour délicate mission de s'occuper du cas Kylian Mbappé et s'en est acquitté avec brio. De quoi réjouir son entraîneur Niko Kovas qui soulignait après la rencontre : "Axel est un excellent joueur. Il joue moins en ce moment car Guillermo (Maripan) est très en forme et s’est imposé en défense centrale. Nous connaissions les qualités de Kylian Mbappé, c’est un joueur de classe mondiale. Axel était capable de le gêner physiquement mais aussi grâce à sa vitesse, c’est une valeur sure. Cette décision a été la bonne au final, il a réalisé une très belle performance". Son coéquipier Benoît Badiashile s'est associé à ces félicitations en observant : "Il s’est très bien adapté sur ce poste à la droite de la défense. Il n’a pas l’habitude d’évoluer dans ce registre, mais il a réalisé un très bon match. Je suis content pour lui car il travaille dur à l’entraînement. Il l’a prouvé aujourd’hui sur le terrain en sortant une prestation de haut niveau".

09:52 - Badiashile (Monaco) : "On a essayé de défendre comme on le fait d’habitude" La réaction de Benoît Badiashile, le défenseur de l'AS Monaco, sur le site Internet du club de la Principauté : "Le coach nous a montré des vidéos à propos des phases offensives du Paris Saint-Germain. On n’a pas forcément fait de travail spécifique, mais on a essayé de défendre comme on le fait d’habitude. A l’arrivée, nous sommes très contents de ce résultat (...) A la pause, le coach nous a dit de continuer comme en première mi-temps, de rester concentrés et appliqués. Il ne fallait pas avoir peur lorsqu’on avait le ballon. La seconde période nous a réussi avec ce but du break. On a pas encaissé de but, c’était très important pour nous de terminer la rencontre avec ce clean sheet (...) Les équipes devant nous ont beaucoup d’expérience. On fait notre petit bonhomme de chemin, et on verra où on se situe en fin de saison".