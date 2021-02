Atlético - Chelsea : domination des Blues, le match en direct

Joliiiii ! Sur un beau mouvement londonien à l'angle gauche de la surface, avec un petit pont en plus, Werner est trouvé. L'Allemand se démarque avec un magnifique contrôle orienté et frappe fort au premier poteau. Oblak avait couvert l'angle ! C'est repoussé.

Ça fait 10 minutes que les Madrilènes ne voient vraiment plus le ballon et peinent à sortir de l'étreinte des Blues. Les hommes de Tuchel n'arrivent cependant pas à réussir l'avant dernière passe si importante.

Nouvelle action pour Chelsea avec un beau mouvement et un bon travail de Giroud. L'occasion s'est conclue par un tir de Marcos Alonso avec une frappe de loin qui n'a posé aucun problème à Oblak.

Le plan est très clair pour l'instant. Les hommes de Simeone abandonnent le ballon au profit de Chelsea qui se démènent pour tenter de s'infiltrer derrière le mur rouge et blanc. Pour l'instant sans réussite. Toujours 0-0 après 20 minutes de jeu.

21:15 - Quelle occasion pour l'Atlético !

C'est la plus grosse occasion pour l'instant ! Sur un ballon anodin, au poteau de corner, Suarez a réussi à se débarrasser de deux de ses gardes du corps pour rentrer dans la surface et mettre un centre fuyant devant le but. Lemar était là pour reprendre le cuir mais le Français est un peu court ! Quelle occasion !