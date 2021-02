Atlético - Chelsea : victoire des Blues grâce à Giroud, le résumé du match

ATLETICO - CHELSEA. Les Blues de Chelsea s'imposent 1-0 face à l'Atlético de Madrid grâce à un superbe but d'Olivier Giroud. Les Anglais prennent une très belle option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Retrouvez le résumé du match.

23:30 - Tuchel renverse Simeone Il arrive souvent à Diego Simeone d'étonner son monde voire même, sûrement, de faire grincer les dents de ses plus fidèles supporters. L'Atlético de Madrid s'est offert des joueurs comme Joao Felix, Thomas Lemar voire même Luis Suarez. Des profils résolument techniques et offensifs. Mais, ce soir, et comme dans de nombreux autres, El Cholo Simeone a choisi de refuser le jeu. Son bloc bas qu'il affectionne tant a certes posé des problèmes aux Blues mais les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas vu beaucoup de ballon atteindre leur surface. Pendant toute la rencontre, les Colchoneros ont couru, attendu et ont finement tenté de se projeter. Avec plus de 70% de possession de balle, les Anglais ont mis leur patte sur le jeu en essayant de renverser le bus placé devant eux. Les Madrilènes n'ont pas réussi du match à contrer, hormis une ou deux fois sur des erreurs de positionnement adverses. Mendy aura passée une soirée à scruter les étoiles de Bucarest et prier pour que ses coéquipiers trouvent enfin une solution. Pas brillants mais appliqués, les Blues ont tourné telle une équipe de handball. Et puis, venu de nulle part, Olivier Giroud a illuminé cette soirée d'un geste acrobatique. Une reprise "ronaldesque" qui, après visionnage du VAR, a délivré les siens d'un 0-0 qui ne les aurait finalement pas arrangé. Ce sera le seul but de la rencontre. Chelsea s'impose face à une très décevante équipe de l'Atletico. Ce soir Simeone s'est trompé. Tuchel, lui, poursuit son invincibilité et se met à rêver.

23:12 - Giroud, la stat surprenante Au delà de son très beau but, Olivier Giroud continue de poursuivre sa belle série de buts en Ligue des champions. Depuis 2018/2019, l'ancien Gunner a marqué 17 buts. Seuls Messi, Lewandowski et Haaland ont fait mieux sur cette période !

23:06 - L'image du but de Giroud C'est peut-être pour l'instant le plus beau but de ces 8e de finale de la Ligue des champions. Olivier Giroud a encore démontré qu'il était un buteur qui savait marqué de manière acrobatique ! La preuve ! Le magnifique but d'Olivier Giroud face à l'Atlético !



23:00 - Match retour le 17 mars Chelsea remporte donc ce match aller 1-0. On ne sait toujours pas où va se jouer le match retour qui se déroulera le 17 mars prochain.

22:54 - C'est terminé ! Les 3 coups de sifflets finaux ! C'est terminé ! Très joli coup réalisé par les Blues de Chelsea ! Les hommes de Thomas Tuchel l'emporte 1-0 grâce à un sublime but d'Olivier Giroud !

22:47 - 6 minutes de temps additionnel Il y aura 6 minutes de temps en plus dans cette fin de seconde période !

22:45 - Fin de match haché La multiplication des changements a complètement haché cette fin de rencontre qui a perdu de son rythme. Les gardiens ne sont plus inquiétés... en tout cas Mendy n'est toujours pas mis en danger.

22:43 - Giroud remplacé par Havertz Kai Havertz remplace Olivier Giroud ! Très beau match de la part du Français qui, hormis son but, a pesé pendant tout le match sur la défense de l'Atlético.

22:39 - Triple Dembélé, Torrera et Lodi Diego Simeone choisit de faire rentrer 3 joueurs d'un coup. Saul, Joao Félix, Correa sortent, remplacés par Torreira, Moussa Dembélé et Lodi.

22:34 - Ziyech et Kanté son rentrés Pendant ce temps un peu confus, Thomas Tuchel a réalisé un double changement. Ziyech et Kanté ont pris la place de Mount et Kovacic.

22:28 - Oh la merveille de but de Giroud accepté par le VAR !! LE BUT D'OLIVIER GIROUD !!! Sur un ballon venu de la gauche, Olivier Giroud se manque sur son contrôle. Le ballon retrouve un coéquipier puis lui revient. Le Français réalise ensuite un retourné acrobatique instinctif de toute beauté qui finit dans le but de Mendy ! Le but est alors une première fois refusé pour hors-jeu ! Mais le VAR intervient et accepte finalement le but ! C'est un joueur de l'Atlético qui a remisé pour Giroud et non un de ses coéquipiers ! Ça fait 1-0 et c'est mérité ! Quel but !!

22:20 - La grosse faute de Llorente ! Sur une passe manquée de Marcos Llorente, Werner a contré l'Espagnol. On est alors au milieu de terrain et Savic est le seul à couvrir les buts d'Oblak ! Mais Llorente choisit de ceinturer son adversaire ! L'Allemand pouvait s'offrir une grosse occasion ! Jaune logique pour Llorente !

22:15 - La bicyclette de Joao Felix ! Superbe geste là ! L'Atletico s'est rapidement projeté en contre avec un beau mouvement entre Joao Felix et Lemar. Le Français a centré de son côté gauche pour personne. Le ballon dégagé par un défenseur de Chelsea est retombé sur le Portugais qui s'est envolé pour réaliser une bicyclette qui est passée largement au-dessus ! C'était bien tenté !

22:11 - Quel travail sublime de Mount ! Oh le spectacle de Mason Mount !!! Sur un contre de Chelsea, l'Anglais s'est défait de 3 madrilènes avec brio ! Il a ensuite parfaitement servi Werner qui n'a pas réussi ensuite à trouver un coéquipier ! C'était beau !