Dijon - PSG : Paris soigne ses statistiques, le résumé du match

DIJON - PSG. Paris s'est très aisément imposé 4-0 face à Dijon grâce à des buts de Kean, Danilo et un doublé de Mbappé. Le PSG met la pression sur Lille et Lyon au classement de la Ligue 1. Dijon, lui, continue de couler. Le résumé de la rencontre.

19:30 - Le PSG a fait le boulot Il y avait cette après-midi au stade Gaston-Gerard, un air de promenade. Entre Dijon et Paris, il n'y avait pas seulement 17 places d'écart au classement qui les séparait mais bien un gouffre. À la moindre accélération, au simple sursaut, le DFCO avait le tournis. Mbappé n'a pas forcé son jeu ni ses passements de jambe pour étourdir la ligne de 5 joueurs défensifs venus soutenir un Racciopi peu en réussite ces derniers temps. Pourtant, après un soutien offensif de Diallo, Moise Kean, bien trouvé par son partenaire, trompait une première fois le gardien suisse. On ne jouait alors que la 6e minute. Paris ne force pas et déroule malgré les nombreuses absences de ses cadres, blessés ou mis au repos. Mbappé, très en jambe ces derniers temps, ira de son doublé aujourd'hui. L'un sur pénalty après une main flagrante de Celina (32e) et l'autre d'un enroulé du gauche (51e) après un service parfait de Rafinha. Le Brésilien qui aura marqué des points face à une faible opposition dijonnaise. Keylor Navas, lui, s'est illustré en toute fin de match avec une belle parade mais aura passé le plus clair de son temps à regarder depuis sa surface la démonstration tout en tranquillité de ses coéquipiers. Danilo, encore emprunté par moment, y est allé de son but sur corner pour parachever le tout. 4-0, le score est logique. Dans le calme de Gaston-Girard, quelque peu perturbé par les premiers pas en pro d'Edouard Michut, jeune joueur du centre de formation parisien, le PSG retrouve le goût de la victoire. Pochettino et sa bande vont maintenant se tourner vers le match de mercredi contre Bordeaux. Et si l'OM pouvait gagner contre Lyon ce dimanche soir pour leur permettre de chiper la deuxième place, il est fort probable que les supporters parisiens ne leur en veuillent pas.

19:15 - Pochettino : "Trouver de la constance" Pochettino n'a trouvé rien à redire sur la prestation de son équipe ce soir. "Je suis très fier. On a été très professionnels, a-t-il expliqué en direct. C’est important de gagner à nouveau. C’était parfait dès le début. Notre approche du match a été la bonne. Il faut que tout le monde puisse se battre pour gagner sa place. Le titre ? Il faut gagner les matchs et trouver de la constance dans ce championnat. Il faut aussi être prêt physiquement".

19:05 - Danilo : "Ma blessure ? C'est juste un coup" Danilo s'est lui aussi arrêté au micro de Canal. "C'est mon premier but ici, s'est-il réjoui. Je suis très heureux mais surtout heureux pour la victoire. C’était un bon match pour nous. Après Monaco, c’était important de gagner ici. Ma blessure ? Ce n’est pas très grave. C’est juste un coup. Il y a beaucoup de concurrence avec de la qualité dans ce groupe. J’ai l’opportunité de jouer ce soir et je vais travailler tous les jours pour jouer beaucoup".

18:58 - Sammaritano : "Je suis inquiet" Frédéric Sammaritano a semblé abattu au micro de Canal+. Le joueur dijonnais est conscient que le club risque de ne pas s'en sortir. "C'est la 7e défaite consécutive. On n’avais pas grand chose à perdre mais il y avait une classe d’écart ce soir. Le PSG nous a beaucoup fait courir. Je suis inquiet, on a du mal à se créer d’occasions. On n’est pas en confiance. Ça va être très compliqué pour la suite".

18:50 - C'est terminé ! C'est fini ! Le PSG s'impose très facilement face à de pâles dijonnais. Victoire 4-0 de Paris grâce à un doublé de Mbappé, un but de Kean et un dernier de Danilo.

18:47 - L'arrêt de Navas ! Le premier arrêt de Navas à la 89e minute de jeu ! Joli frappe cadrée que le gardien repousse après une belle envolée ! Il maintient le clean-sheet.

18:45 - Danilo sort sur blessure Danilo sort sur blessure, touché au genou ! C'est le jeune Edouard Michut qui le remplace ! Premières minutes avec les pros pour le milieu offensif formé au PSG.

18:38 - BUT de Danilo ! LE BUT DE DANILO !!! Sur un corner de Draxler, au premier poteau, Racciopi tente de boxer le ballon mais il est trop court et Danilo saute plus haut que tout le monde pour marquer le quatrième but pour le PSG ! Dijon doit tenir encore une dizaine de minutes.

18:34 - L'arrêt de Racciopi ! Le premier arrêt de la partie pour Racciopi ! La défense dijonnais s'était ratée sur sa relance permettant aux Parisiens de se créer une occasion dangereuse ! Trouvé dans la surface, Sarabia se met sur son pied gauche et frappe ! Mais son tir n'est pas assez appuyé.

18:31 - But de Draxler.. encore annulé pour hors-jeu ! L'appel de balle de Draxler a failli être décisif ! Mais l'Allemand, bien trouvé dans la profondeur dans le dos des Dijonnais, a été signalé hors-jeu après un subtile lobe sur Racciopi ! Dommage ! Toujours 3-0 pour le PSG contre Dijon.

18:29 - Kean sort, remplacé par Sarabia Pochettino effectue son premier changement. Sarabia remplace Kean. Côté dijonnais Jordan Marié a finalement remplacé Diop, touché à la cheville.

18:25 - Rafinha et Diop restent au sol Après un choc, Rafinha et Diop restent quelques secondes au sol avant finalement de se relever. Diop semble plus souffrir que son adversaire. Il boite et sort du terrain pour se faire soigner.

18:17 - Kean repris in-extremis Moise Kean trouvé idéalement par Rafinha ! ... Enfin presque puisque Coulibaly enlève le ballon devant l'attaquant parisien qui ne se serait pas fait prier pour aller lui aussi de son doublé. Le corner qui suit n'a rien donné.

18:12 - Première occasion pour Dijon Ça passe juste à côté ! Sur un corner, tiré de la gauche vers la droite, Baldé se gêne avec 2 autres de ses coéquipiers mais réussit à reprendre le ballon de la tête. Une tête qui passe à 1 mètre du poteau de Navas, serein.