Marseille - Lyon : heure, chaîne TV, compo… Tout savoir du match

MARSEILLE - LYON. Le choc des Olympiques entre l'OM et l'OL clôture la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche 28 février 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des deux équipes.

Le week-end de Ligue 1 se termine en beauté ce dimanche avec un choc toujours très attendu entre Marseille et Lyon, deux des équipes les plus ambitieuses de notre championnat. Si l'OM a décroché au classement depuis plusieurs semaines, il reste en embuscade dans la course aux places européennes (7e du classement) et pourrait se relancer en cas de victoire face à une équipe de l'OL (2e) qui peut, lui, croire au titre. Et même si leurs dernières performances témoignent d'une réelle baisse de régime,(défaite à domicile face à Montpellier, victoire laborieuse à Brest…), les Lyonnais ont prouvé depuis le début de la saison qu'ils savaient voyager puisqu'ils totalisent huit victoires, quatre nuls et une seule défaite en déplacement.

Le coup d'envoi de ce dernier match de la 27e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'Olympique lyonnais sera donné à 21h, ce samedi 27 février 2021, depuis le stade Vélodrome de Marseille. Les deux équipes enchaîneront mercredi prochain, toujours en championnat, respectivement face à Lille et Rennes.

Nasser Larguet, l'entraîneur marseillais sera privé de Sakai, Rongier et Benedetto, tous suspendus, pour ce choc face à l'OL. En revanche, Milik et Thauvin sont de retour. La compo probable de Marseille : Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Cuisance, Kamara, Gueye - Thauvin, Germain ou Milik, Payet. De son côté, Rudi Garcia devrait pouvoir compter sur la totalité de son effectif. La compo probable de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo ou Diomandé, Denayer, Cornet - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar, Kadewere, Depay, Toko-Ekambi.

Ce choc OM - OL ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : Canal+ sera en effet la seule chaîne à proposer la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre l'OM et Lyon en streaming, il faudra vous diriger vers le site Internet mycanal. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous proposera de vivre, sur cette page, ce match Marseille - Lyon en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.