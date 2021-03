Lille - Marseille : cotes, diffusion TV, composition… L'actu du match

L'OM effectue un déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC, ce mercredi 3 mars 2021, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match à la TV ? Quelle compo préparent les deux entraîneurs ?

Le championnat de France de football se poursuit aujourd'hui avec un choc de la première partie de tableau entre Lille, prétendant au titre, et Marseille, qui n'a pas perdu espoir d'arracher une place européenne en fin de saison. Arrivé à Marseille mardi en provenance de Sao Paulo, Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l'OM officiellement présenté via un court message adressé aux supporters et diffusé sur le site du club marseillais, ne sera pas sur le banc olympien ce mercredi soir. L'entraîneur argentin débute une période d'isolement de sept jours en raison de l'épidémie de Covid-19 et Nasser Larguet assurera donc de nouveau l'intérim.

Si le LOSC impressionne depuis le début de la saison par sa régularité, la confrontation a plus souvent tourné à l'avantage de l'OM par le passé. Les Olympiens totalisent en effet 49 victoires face à cet adversaire depuis 1945, pour 29 matchs nuls et 36 défaites. Pour le match du jour, Lille part toutefois avec la faveur des pronostics, avec une cote de victoire estimée à environ à 1,80 euro (pour 1 euro de mise) tandis que la cote du succès marseillais s'établit autour de 4,50 euros et le résultat nul à plus de 3 euros. Christophe Galtier a d'ailleurs prévenu ses joueurs en conférence de presse cette semaine : "On ne doit pas se focaliser sur le possible exploit qu'on pourrait réaliser mais tout mettre en œuvre et tout donner. Si on n'y arrive pas, ce ne sera pas un désastre. Il y a eu beaucoup de louanges sur notre équipe, mais il ne faut pas que cela soit une chape de plomb. Ce n'est que du bonheur d'être là, ça se présente rarement dans une carrière."

Le coup d'envoi de ce match de la 28e journée de Ligue 1 entre Lille et Marseille sera donné à 21h, ce mercredi 3 mars 2021, depuis le stade Pierre-Mauroy. Les deux équipes rejoueront dès le week-end prochain, respectivement face à Monaco et Brest.

Dans le camp nordiste, Christophe Galtier devrait une nouvelle fois aligner une composition de départ en 4-4-2. La principale incertitude concerne la pointe de l'attaque. En l'absence de Burak Yilmaz, qui de Thimothy Weah ou Jonathan David sera aligné en début de match ? Côté marseillais, Leonardo Balerdi devrait être aligné en charnière en raison de la suspension d'Alvaro Gonzalez. Hiroki Sakai est également suspendu. La compo probable de Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Bamba - Yazici , Weah. Le onze de l'OM devrait, lui, s'organiser dans un système en 4-2-3-1, la paire de l'entrejeu Kamara-Gueye ayant convaincu lors des derniers matchs. La compo probable de Marseille : Mandanda - Lirola, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Thauvin, Payet, Luis Henrique, Milik.

Ce Lille - OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Canal+ Sport qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le LOSC et l'Olympique de Marseille en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet mycanal. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous proposera de vivre ce match Lille - Marseille en direct commenté, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.