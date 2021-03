"Lille - Marseille : le Losc arrache la victoire face à l'OM, le résumé du match"

LILLE - MARSEILLE. Les Lillois ont attendu la dernière minute pour s'imposer face à l'OM, ce mercredi soir, lors de la 28e journée de Ligue 1. Le Losc l'emporte sur le score de 2 buts à 0 grâce à un doublé de Jonathan David dans le temps additionnel et garde sa première place. Découvrez le résumé du match.

23:00 - OM-Mandanda: "C'est cruel" Le gardien de l'OM Steve Mandanda, coupable sur les deux buts lillois alors qu'il faisait un match impeccable jusqu'ici, avait la mine des mauvais jours après cette défaite face à Lille (2-0) ce mercredi soir lors de la 28e journée de Ligue 1, au micro de Canal+: "C'est comme ça, c'est le football, c'est cruel. jusque-là on tenait, on avait un match assez solide défensivement et sur une erreur on concède ce but qui tue complètement tous nos efforts. On est déçus, c'est dommage. C'est comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant l'objectif c'est d'essayer d'atteindre cette cinquième place parce que devant ça va beaucoup trop vite pour nous. Il y a un nouveau coach qui va arriver, on va voir comment ça va se passer. On va essayer de bien terminer cette saison et repartir sur une nouvelle saison avec beaucoup de changements."

22:50 - C'est terminé à Lille entre le Losc et l'OM ! C'est terminé au stade Pierre-Mauroy ! Le Losc arrache un précieux succès devant l'OM (2-0) grâce à un doublé de Jonathan David dans le temps additionnel (90e et 90e+3).

22:47 - David signe un doublé pour le Losc ! L'OM craque complètement dans cette fin de match et encaisse un nouveau but de Jonathan David ! David est trouvé dans la surface par Ikoné et frappe mais Mandanda détourne. Bamba reprend mais manque sa frappe qui se transforme en passe décisive pour David qui marque dans le but vide. 2-0 pour le Losc !

22:45 - David trouve la faille pour le Losc ! Jonathan David trouve la faille au tout début du temps additionnel ! Dans la surface, Jonathan Ikoné parvient à frapper dans un angle fermé. Mandanda stoppe ce tir mais a du mal à se relever et David en profite pour pousser le ballon au fond des filets ! 1-0 pour le Losc.

22:42 - OM: Benedetto remplace Payet Nasser Larguet effectue un nouveau changement dans cette fin de match. Dario Benedetto, de retour après trois matches de suspension, remplace Dimitri Payet pour ces dernières minutes.

22:38 - La défense de l'OM tient bon Les joueurs lillois se procurent trois corners consécutivement mais ne parviennent pas à inquiéter Mandanda. L'OM peut souffler et parvient à éloigner le ballon loin de sa surface.

22:37 - Bon coup franc à venir pour Lille Boubacar Kamara commet une faute sur Jonathan David à environ trente mètres du but de l'OM. C'est une bonne opportunité à venir pour le Losc dans cette fin de match mais Nagatomo dévie le ballon en corner, qui ne donne rien non plus.

22:34 - Dix minutes à jouer Il reste à peine plus de dix minutes à jouer au stade Pierre-Mauroy pour faire la différence, que ce soit pour le Losc ou pour l'OM. Même s'il est sûr que l'OM se satisferait plus de ce point que Lille.

22:31 - Corner en faveur de l'OM Les Marseillais obtiennent un rare corner dans cette deuxième période. Dimitri Payet le frappe mais Maignan sort bien pour écarter le danger du poing !

22:28 - Losc: Galtier fait deux changements Christophe Galtier effectue deux changements d'un coup dans cette deuxième période. Timothy Weah et Renato Sanches sortent et sont remplacés par Luiz Araujo et Xeka.

22:26 - Mandanda impeccable Les Lillois se procurent un corner sur le côté gauche et tentent de mettre le danger sur le but marseillais mais Mandanda sort loin de sa ligne pour capter le cuir et rassurer sa défense.

22:23 - Plus de 20 minutes encore à jouer Il reste du temps aux deux équipes pour faire la différence dans cette rencontre. Il reste encore plus de 20 minutes à jouer et les deux coaches ont encore la possibilité de faire plusieurs changements chacun.

22:20 - Bonne sortie de Maignan Sur un bon coup franc excentré en faveur de l'OM, Payet le joue bien et trouve une belle zone dans les six mètres mais Maignan sort bien et dégage du poing, avec autorité.

22:17 - Mandanda sauve l'OM ! Steve Mandanda sauve encore une fois l'OM ! Bien trouvé par Bamba dans la surface, Jonathan David élimine Balerdi et frappe dans un angle fermé mais Mandanda reste impassible et détourne le tir du Canadien !