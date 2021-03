"Bordeaux - PSG : Paris gagne mais s'est fait peur, le résumé du match"

23:33 - Paris fait le job mais reste derrière Lille

C'est une période qui incombe au PSG de tout gagner. À 11 matchs de la fin de ce championnat avant cette rencontre face aux Girondins, Mauricio Pochettino avait décrété la mobilisation générale. Avant Brest samedi et le Barça mercredi, Paris enchaîne donc après Dijon. Face à des Bordelais réduits aux règlements de compte ces derniers jours, Paris veut engranger alors que Lyon vient de gagner et que Lille reçoit l'OM. Les Parisiens, sans Neymar ni Mbappé et tant d'autres, font tourner par la force des choses. En début de rencontre, ils acculent des Bordelais, la tête dans le saut depuis plus d'un mois. Les Parisiens se verront même récompenser après un beau mouvement initié par un Rafinha, encore satisfaisant, et conclu par Sarabia d'un joli tir croisé.

Le PSG mène alors 1-0 mais laissera Bordeaux sortir de son trou. Navas se fait quelques frayeurs sans s'employer pour autant. En seconde période, Paris balbutie son football et s'agace à l'image d'Icardi très peu servi ce soir. Alors, les hommes de Gasset prennent les Parisiens à leur propre jeu et se mettent à presser. Marquinhos et Kimpembe ne vacillent pas et font de la défense rouge et blanche un mur infranchissable. Ben Arfa, entré en jeu pour dynamiter l'édifice, n'a pas assez apporter malgré une frappe qu'il croisa trop face à Navas. Paris souffle et remerciera son portier Costaricain, décisif sur une dernière tête de Briand dans le temps supplémentaire. Le PSG s'impose et enchaîne, donc, sur le plus petit des scores. Le fauteuil de la Ligue 1 reste lui bien gardé par des Dogues, héroïques en fin de match pour s'imposer contre l'OM (2-0). Le trio de cette fin de championnat nous réserve une dernière partie de saison haletante et passionnante. Et bien heureux celui ou celle qui donnera le nom du vainqueur. Une chose est sure, d'ici là, on se régale d'avance.