PSG - Nantes : le PSG battu par Nantes, le résumé du match

PSG - NANTES. Le Paris Saint-Germain s'est incliné face au FC Nantes, ce dimanche soir, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, sur le score de 2 buts à 1 et manque l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:26 - Le PSG surpris par le FC Nantes Le Paris Saint-Germain recevait le FC Nantes avec la possibilité de s'emparer de la place de leader de la Ligue 1, après le match nul de Lille à Monaco ce dimanche (1-2). Mais après sa qualification acquise face au Barça mercredi, le PSG n'a pas réussi à enchaîner face au club nantais, 19e pourtant au coup d'envoi du match. Après dix premières minutes en faveur du PSG, Kolo Muani est d'abord bousculé par Kimpembe dans la surface (20e) mais M. Abed se montre très clément avec les Parisiens et ne siffle rien. Les joueurs de Pochettino se reprennent et vont finir par trouver la faille en fin de première période par Julian Draxler (1-0, 42e). Les Nantais ne se laissent pas abattre et reviennent bien en deuxième période. Une énorme erreur de Mbappé offre l'égalisation à Nantes. L'attaquant français rate une passe dans sa moitié de terrain, Kolo Muani intercepte, dribble Marquinhos et aligne Navas en force (1-1, 59e). Les Nantais vont ensuite prendre l'avantage sur un long ballon mal géré par l'équipe parisienne. Kolo Muani offre le deuxième but à Moses Simon en bout de course (1-2, 71e). Jamais le PSG ne s'en remettra.

23:18 - Le PSG reste scotché à la 2e place Le Paris Saint-Germain a manqué une occasion en or de s'emparer de la tête de la Ligue 1. Un succès et le PSG s'emparait de la première place, mais cette défaite laisse le club parisien scotché à la deuxième place, à 3 points de Lille, et à égalité de points avec l'OL. Lors de la prochaine journée, les Parisiens iront jouer un match brûlant à Lyon. De son côté, le FC Nantes réalise une superbe opération et double Nîmes pour être désormais 18e, à un point de Lorient, actuel 17e et premier non relégable.

23:10 - Nantes-Touré: "On savait qu'il y avait un coup à jouer" Le milieu de terrain du FC Nantes Abdoulaye Touré s'est exprimé au micro de Canal+ après cette historique victoire nantaise au Parc des Princes: "On savait qu'après un match de Ligue des champions il y avait un coup à jouer ici. On a joué avec nos armes, ça a été difficile mais on a été la chercher, au mental. Ca doit nous servir pour la suite car aujourd'hui on a vu qu'on pouvait arracher nos victoires au mental. Ca doit nous servir pour la suite car ça va être compliqué. Ca doit nous galvaniser et c'est encourageant. Il nous reste dix finales, on en a gagné un et maintenant il en reste neuf."

23:04 - PSG-Danilo Pereira: "Difficile à analyser" Danilo Pereira, le milieu de terrain du PSG, s'est exprimé après le coup de sifflet final au micro de Canal+: "Ce n'est pas possible de perdre. On a fait une bonne première période mais après on a mis moins d'intensité en deuxième. On a arrêté d'attaquer. C'est difficile à analyser. On pouvait être leaders mais on n'a pas gagné. Il faut continuer, il y a encore des matches importants à jouer. Nous sommes déçus. Nous devons travailler plus pour gagner les prochains matches."

22:57 - C'est terminé ! Le PSG s'incline contre Nantes (1-2) ! C'est terminé au Parc des Princes ! Le Paris Saint-Germain s'incline face au FC Nantes (1-2), après avoir pourtant pris l'avantage grâce à Draxler (42e). Mais les Nantais ont renversé la situation en deuxième période grâce à Kolo Muani (59e) et Moses Simon (71e).

22:54 - Paredes gâche un coup franc Le PSG obtient un coup franc intéressant sur la droite du terrain, mais Leandro Paredes se manque complètement et envoie le ballon en six mètres directement.

22:52 - Sept minutes de temps additionnel M. Abed accorde sept minutes de temps additionnel dans cette seconde période, notamment à cause de la blessure de Charles Traoré il y a quelques instants.

22:49 - Le jeu reprend Après une longue interruption, le jeu reprend enfin sur la pelouse du Parc des Princes. Charles Traoré a repris sa place dans le flanc gauche de la défense nantaise.

22:47 - Traoré reste au sol Charles Traoré reste au sol après avoir pris une semelle complètement involontaire de Thilo Kehrer, qui venait de centrer et qui ne visait absolument pas le latéral nantais.

22:44 - Nantes: Kombouaré fait trois changements Antoine Kombouaré effectue trois changements d'un coup à dix minutes de la fin du match. Moses Simon, Kolo Muani et Ludovic Blas sont remplacés respectivement par Kader Bamba, Renaud Emond et Imran Louza.

22:42 - La frappe de Paredes ! Leandro Paredes déclenche une frappe puissante à 25 mètres alors que le PSG est dans un temps fort, mais Alban Lafont se couche bien pour détourner ce ballon ! Les Parisiens commencent à mettre la pression sur le but nantais.

22:41 - Verratti manque de justesse Marco Verratti emmène un contre à 3 contre 2 avec Mbappé et Icardi. L'Italien décide d'y aller seul mais il finit par pousser trop loin son ballon et ne parvient pas à frapper.

22:38 - Les Nantais continuent Les Nantais ne se sont pas recroquevillés sur leur but après avoir pris l'avantage au Parc des Princes et continuent de presser haut et de gêner les Parisiens, qui ont beaucoup de mal dans cette deuxième période.

22:35 - PSG: Pochettino effectue deux changements M. Abed a pris le temps avant de valider le but mais c'est bien validé par le corps arbitral. Mauricio Pochettino effectue un changement dans la foulée. Pablo Sarabia et Thilo Kehrer entrent à la place de Julian Draxler et de Colin Dagba.