PSG - Nantes : le PSG surpris par Nantes, le match en direct

PSG - NANTES. Les Parisiens avaient trouvé la faille face à Nantes grâce à Julian Draxler mais les Nantais ont renversé la situation. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et Nantes, ce dimanche soir, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

22:44 - Nantes: Kombouaré fait trois changements Antoine Kombouaré effectue trois changements d'un coup à dix minutes de la fin du match. Moses Simon, Kolo Muani et Ludovic Blas sont remplacés respectivement par Kader Bamba, Renaud Emond et Imran Louza.

22:42 - La frappe de Paredes ! Leandro Paredes déclenche une frappe puissante à 25 mètres alors que le PSG est dans un temps fort, mais Alban Lafont se couche bien pour détourner ce ballon ! Les Parisiens commencent à mettre la pression sur le but nantais.

22:41 - Verratti manque de justesse Marco Verratti emmène un contre à 3 contre 2 avec Mbappé et Icardi. L'Italien décide d'y aller seul mais il finit par pousser trop loin son ballon et ne parvient pas à frapper.

22:38 - Les Nantais continuent Les Nantais ne se sont pas recroquevillés sur leur but après avoir pris l'avantage au Parc des Princes et continuent de presser haut et de gêner les Parisiens, qui ont beaucoup de mal dans cette deuxième période.

22:35 - PSG: Pochettino effectue deux changements M. Abed a pris le temps avant de valider le but mais c'est bien validé par le corps arbitral. Mauricio Pochettino effectue un changement dans la foulée. Pablo Sarabia et Thilo Kehrer entrent à la place de Julian Draxler et de Colin Dagba.

22:32 - Nantes prend l'avantage (1-2) ! Stupeur au Parc des Princes, puisque le FC Nantes prend l'avantage ! Sur un long ballon de Lafont plein axe, Touré dévie de la tête et lancer Kolo Muani plein axe. Il s'échappe dans le dos de Kimpembe et sert sur sa gauche Simon qui pousse le ballon au fond ! 2-1 pour le FC Nantes.

22:28 - Carton jaune pour Verratti Marco Verratti écope d'un carton jaune logique pour une faute grossière sur Marcus Coco qui lançait un contre en faveur du FC Nantes. Décision logique de M. Abed.

22:25 - Le PSG en 4-3-3 à nouveau Avec ce changement, Mauricio Pochettino, qui est allé aux vestiaires quelques instants après un échange avec Leonardo, a réorganisé le PSG en 4-3-3. Icardi a pris l'axe de l'attaque, entouré de Draxler à droite et de Mbappé à gauche.

22:22 - PSG: Paredes entre en jeu Mauricio Pochettino décide d'effectuer un nouveau changement après ce but nantais signé Kolo Muani. Leandro Paredes entre à la place d'Angel Di Maria, qui n'avait pas le rythme pour tenir 90 minutes, lui qui revient de blessure.

22:19 - Le FC Nantes égalise (1-1) ! Le FC Nantes revient dans la rencontre après une énorme erreur de Mbappé ! L'international français, dans son camp, cherche Marquinhos d'une passe latérale mais se manque complètement et Kolo Muani intercepte. L'international espoir français élimine Marquinhos et trompe Navas d'une lourde frappe ! 1-1 entre le PSG et Nantes à l'heure de jeu.

22:16 - PSG: Icardi remplace Rafinha Passé tout près de l'expulsion il y a quelques instants, Rafinha est remplacé par Mauricio Pochettino, qui n'a pas envie de voir son équipe terminer à 10 contre 11. C'est Mauro Icardi qui fait sa rentrée.

22:14 - Rafinha s'en sort bien Rafinha commet une faute sur Abdoulaye Touré en lui marchant sur le pied et tous les Nantais réclament un deuxième carton jaune pour le milieu de terrain brésilien du PSG. Ce n'est pas l'avis de M. Abed.

22:11 - Traoré écope d'un carton à son tour Charles Traoré écope à son tour d'un carton jaune pour une faute évidente sur Kylian Mbappé, qui avait pris de vitesse le latéral nantais. Cela semble mérité.

22:10 - Rafinha écope d'un carton Rafinha écope d'un carton jaune pour une faute grossière au milieu du terrain. C'est le premier joueur parisien averti ce soir. Derrière le coup franc qui suit ne donne absolument rien pour les Nantais.