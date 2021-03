Manchester United - Milan AC : la VAR annule un but, le match en direct

MANCHESTER - MILAN. La VAR est intervenue en début de match pour annuler un but milanais. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez en direct le match aller des 8e de finale de l'Europa League entre Manchester United et l'AC Milan. Un match aux airs de Ligue des champions qui se déroule à Old Trafford avec de nombreux absents de chaque côté.

19:41 - C'est la mi-temps ! On reste encore stupéfait pas la façon dont Maguire s'est manqué sur son occasion... Milan a lui été tout proche de se créer une belle opportunité mais Manchester s'est bien dégagé. C'est la pause à Old Trafford ! 0-0 dans un match plutôt plaisant à suivre !

19:33 - Quel manqué énorme de Maguire !!! Comment a-t-il pu rater ?!!!!! Sur un corner de la droite vers la gauche, un Mancunien place une tête qui file vers le second poteau de Donnarumma ! Maguire est TOUT SEUL et n'a plus qu'à cadrer à 1 mètre du but ! Mais il se rate et trouve le poteau !!! La balle sort ensuite ! QUELLE OCCASION !!! Incroyable. Tout le monde l'a vu dedans...

19:26 - Le festival de Saelemaekers, la gueulante de Maguire ! Quelle occasion pour l'AC Milan ! Manchester en grande souffrance ! Le magnifique crochet de Saelemaekers sur Matic dans la surface qui permet au Milanais de frapper mais c'est trop cadré puisque Henderson est sur la trajectoire et repousse, les mains fermes ! Maguire pousse une gueulante sur ses coéquipiers, qui sont entrain de passer au travers depuis quelques minutes !

19:22 - Calabria trouvé dans la surface mais ne peut trier ! Quelle occasion pour Milan ! Sur un beau mouvement avec Brahim Diaz, Calabria est trouvé dans la surface de Manchester, libre de tout marquage ! L'Italien ne peut servir Leao ni tirer après le bon retour vif de Bailly ! C'était chaud !

19:18 - Une opposition équilibrée Après plus de 20 minutes de jeu, les débats sont plutôt équilibrés. Les deux équipes ont chacune leur phase de possession. Milan joue un peu plus dans la profondeur alors que Manchester tente de construire davantage.

19:13 - Le match s'anime ! Cette occasion de Martial suivie par cette annulation de but de Kessié a lancé ce match ! Les deux équipes impriment un rythme un peu plus important.

19:05 - Golazo de Kessié.. refusé par la VAR ! La VAR qui annule le but !! Mais quel but cela aurait pu être !! Sur une touche en face de la surface côté droit, Kessié reçoit le ballon... contrôle le ballon de la poitrine, le laisse rebondir et frappe !! Une minasse qui finit dans les filets d'Henderson ! Mais après consultation de la VAR, on voit que Kessié s'est aidé de la main pour contrôler le cuir ! But justement refusé ! Toujours 0-0 ! Ça s'anime.

19:02 - La reprise de Martial bien repoussé par Donnarumma ! Quel geste d'Anthony Martial ! Sur un centre de Telles venu de la gauche, Martial contrôle de la poitrine à l'entrée de la surface pour ensuite frapper de volée ! C'est cadré mais Donnarumma est bien placé et claque le ballon au dessus de sa barre ! Superbe !

19:00 - But de Leao.. refusé pour hors-jeu ! Rafael Leao a bien cru pouvoir ouvrir le score ! Sur un très long ballon anodin de Kjaer, la défense de Manchester est prise dans son dos ! Leao peut filer au but et tromper Henderson ! Mais le drapeau se lève au même moment pour signaler un hors-jeu de l'attaquant. Toujours 0-0 donc.

18:59 - Petit rythme pour débuter Le match débute tout doucement. Les Mancuniens laissent le ballon aux Italiens qui sont pressés très haut. Quelques erreurs techniques pour l'instant. Le match peinent véritablement commencer.

18:55 - C'est parti ! Let's go ! C'est parti pour ce huitième de finale aller de l'Europa League entre Milan et Manchester ! Les Milanais viennent de donner le coup d'envoi !

18:50 - Le match dans 5 minutes ! Le match démarre dans 5 minutes sous les averses anglaises ! Dans un Old Trafford vide, les deux équipes vont rentrer sur le terrain avant de s'affronter pour ce match aller. Le match retour aura lieu dans une semaine.

18:40 - Milan sur un rythme en dent de scie Le dauphin de l'Inter est lui sur une série plus inégale. S'il reste sur 2 nuls et 2 victoires lors des 4 derniers matchs, les hommes de Stefano Pioli se sont lourdement inclinés contre l'Inter (3-0) le 21 février dernier et se sont qualifiés pour ces 8e de finale de l'Europa League sans gagner face à l'Étoile Rouge de Belgrade (2-2, 1-1).

18:33 - Manchester invaincu depuis un mois et demi Manchester United vient de remporter le derby de Manchester face à City et a fait le plein de confiance avant cette confrontation face à l'AC Milan. Les Mancuniens n'ont plus perdu depuis le 27 janvier dernier et une défaite face à Sheffield Utd (1-2).