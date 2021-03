Lyon - PSG : Paris frappe un grand coup à Lyon, le résumé du match

LYON - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le terrain de l'OL, ce soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, sur le score de 4 buts à 2, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Le PSG prend la tête de la L1 grâce à cette victoire. Découvrez le résumé du match.

23:45 - Le résumé du match : le PSG a séduit, Lyon s'est réveillé trop tard Le choc de cette 30e journée de Ligue 1 entre Lyon et le PSGétait très attendu, tant la course au titre est serrée en championnat cette saison. Après la défaite de Lille contre Nîmes cet après-midi, les deux clubs pouvaient s'emparer de la place de leader en cas de succès. C'est le Paris-SG qui entame le mieux cette rencontre dans le Groupama Stadium vide. Lopes se montre déjà déterminant sur une frappe de Kean (6e) avant qu'il ne s'incline devant Kylian Mbappé, à l'affût après une frappe de Verratti détournée par Lopes (15e, 0-1). Les Parisiens continuent d'appuyer sur l'accélérateur et ne laissent pas les Lyonnais respirer. A la suite d'un corner, Marquinhos parvient à dévier de la tête pour trouver Danilo Pereira, qui marque d'une belle demi-volée (0-2, 32e). Au retour des vestiaires, Angel Di Maria assomme un peu plus l'OL sur un coup franc excentré qu'aucun joueur ne touche (0-3, 47e). L'OL pense réduire l'écart grâce à Toko Ekambi mais le Camerounais tombe sur un grand Navas (51e). Et juste derrière, Kylian Mbappé signe un doublé pour faire couler l'OL (0-4, 52e). Après des changements effectués par Rudi Garcia, les Lyonnais vont tout de même réussir à redresser la barre, grâce à Islam Slimani (1-4, 62e). En fin de match, Cornet réduit un peu plus l'écart (2-4, 81e) avant que Navas n'écoeure Slimani (83e) pour éviter une fin de match compliquée pour le PSG, qui s'empare de la tête de la Ligue 1 grâce à cette victoire. L'OL reste troisième après cette défaite difficile.

23:34 - Lopes (OL) : "On ne peut pas faire ça face au PSG" La réaction d'Anthony Lopes, le gardien de but de l'OL, après ce Lyon - PSG : "On a été absent pendant 60 minutes. On va devoir passer à autre chose. On ne peut pas faire ça face au PSG. On va devoir vite réagir. C’est inacceptable ce que l’on a fait ce soir pendant une heure (...) On n'a pas su garder le ballon comme on le voulait. Ce résultat est très décevant (...) Il reste 8 matchs. Tout est encore envisageable. On va avancer et prendre le maximum de points".

23:18 - Le PSG nouveau leader de Ligue 1 Avec ce succès important à Lyon, ce dimanche soir lors de la 30e journée de Ligue 1 (2-4), le Paris Saint-Germain réalise une excellente opération au classement, après la défaite de Lille un peu plus tôt cet après-midi devant Nîmes (1-2). Le PSG s'empare de la première place devant le Losc à la différence de buts. L'OL reste scotché à la 3e place, avec trois points de retard sur le PSG et le Losc. Monaco est quatrième, à quatre points du duo de tête.

23:10 - OL-Caqueret: "On n'a pas fait le match qu'il fallait" Le milieu de terrain de l'OL Maxence Caqueret a reconnu au micro de Canal+ qu'il avait manqué beaucoup de choses à Lyon ce soir pour rivaliser avec le PSG ce dimanche soir (2-4), lors de la 30e journée de Ligue 1:"C'est sûr que c'était une très bonne équipe de Paris. Après, il ne faut pas se cacher derrière ça, on n'a pas fait le match qu'il fallait, surtout en première période. On les a trop laissé tranquille et puis en début de seconde période on prend deux buts, ça n'est pas acceptable. Il va falloir faire beaucoup mieux pour essayer d'obtenir les premières places parce que comme ça, ça va être compliqué. On savait qu'on avait des points forts pour les contrer mais c'est ce qu'on a pas fait jusqu'à la 60e mais c'était trop tard, le match était déjà plié."

23:03 - PSG-Kimpembe: "Le destin est entre nos mains" Presnel Kimpembe, le défenseur français du PSG, avait évidemment le sourire au micro de Canal+ après ce succès important à Lyon ce dimanche soir (2-4): "On savait que Lille avait perdu, c'était le moment de se focaliser sur nous-même et de ramener les trois points à la maison. On est plutôt content, car on a fait 60 bonnes premières minutes et on a réussi à les mettre en danger. Ca a payé ce soir. On a réussi à mettre de l'impact dès le début du match et c'était important. On sait qu'on a eu des lacunes là-dessus sur certains matches. C'était important de venir à Lyon et de gagner ce match. Le destin est entre nos mains maintenant et on doit aborder chaque match comme une finale. C'est ce qu'on a fait ce soir. On est tous très contents."

22:55 - C'est terminé à Lyon ! Le PSG s'impose contre l'OL (2-4) ! M. Turpin siffle la fin de la rencontre au Groupama Stadium de Décines ! Le PSG frappe un grand coup dans la course en s'imposant 4 buts à 2. Mbappé (15e et 52e), Danilo Pereira (32e) et Di Maria (47e) ont marqué côté parisien. Slimani (62e) et Cornet (81e) ont tenté, sans réussite, de relancer l'OL ensuite.

22:52 - PSG: Kean laisse sa place Mauricio Pochettino effectue un quatrième et dernier changement dans cette fin de match. Julian Draxler remplace Moise Kean, très intéressant ce soir en pointe en l'absence d'Icardi.

22:51 - Quatre minutes de temps additionnel M. Turpin accorde quatre minutes de temps additionnel dans cette deuxième période au Groupama Stadium entre l'OL et le PSG. L'OL n'a plus le choix !

22:49 - Neymar frappe à côté ! Neymar se charge d'un coup franc à un peu plus de 25 mètres du but lyonnais. Le Brésilien frappe mais le ballon passe au-dessus du but ! Lopes va pouvoir relancer les Lyonnais, qui y croient à nouveau.

22:47 - PSG: Dagba et Herrera entrent en jeu Mauricio Pochettino effectue deux changements dans cette fin de match. Ander Herrera et Colin Dagba remplacent Idrissa Gueye et Alessandro Florenzi.

22:44 - La parade de Keylor Navas ! L'OL passe tout près d'inscrire un troisième but dans cette fin de match ! Marcelo remise un ballon au deuxième poteau sur un coup franc pour Slimani qui reprend mais Navas détourne sur sa ligne !

22:42 - BUT ! L'OL revient dans cette fin de match (2-4) ! L'Olympique Lyonnais revient dans cette fin de match et peut recommencer à y croire ! Cornet est lancé dans la profondeur par Cherki. Florenzi manque son intervention et permet à Cornet de tirer. Keylor Navas ne peut pas détourner ! L'OL n'est plus mené que de deux buts à moins de dix minutes de la fin (2-4).

22:38 - OL: Denayer cède sa place Rudi Garcia effectue un cinquième et dernier changement dans cette rencontre. Jason Denayer est remplacé par Sinaly Diomandé, le jeune défenseur ivoirien, pour les 15 dernières minutes.

22:36 - Slimani de la tête ! Islam Slimani reprend de la tête un centre venu de la droite en prenant le dessus sur Marquinhos mais ne parvient pas à cadrer ! Keylor Navas va pouvoir relancer tranquillement.