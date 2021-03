Lyon - PSG : Paris déroule face à l'OL, le match en direct

Rudi Garcia effectue un cinquième et dernier changement dans cette rencontre. Jason Denayer est remplacé par Sinaly Diomandé, le jeune défenseur ivoirien, pour les 15 dernières minutes.

Kylian Mbappé sort à 20 minutes de la fin du match mais ne semble pas réellement touché physiquement. Neymar, après six semaines d'absence, en profite pour faire son grand retour.

Kylian Mbappé a fait signe à son banc de touche qu'il ne pouvait pas continuer après une frappe anodine suite à un une-deux avec Di Maria. L'attaquant français veut sortir et semble touché.

Angel Di Maria a pris une bonne semelle de la part de Bruno Guimaraes dans la moitié de terrain parisienne. L'Argentin a du mal à se remettre de ce coup et ne reprend sa place qu'après un petit tour sur le bord de la pelouse pour se faire soigner.

22:22 - BUT ! Slimani réduit l'écart pour l'OL !

L'OL réduit l'écart peu après l'heure de jeu et reprend peut-être un peu espoir dans ce match ! Après un bon une-deux avec Cornet, Islam Slimani déclenche une frappe puissante dans l'axe à un peu plus de 20 mètres et trompe Keylor Navas sur son premier tir, lui qui vient de rentrer en jeu.