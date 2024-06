Meilleur buteur de l'équipe de France : Mbappé bientôt deuxième ? Le classement

En enchaînant les buts, Kylian Mbappé est déjà tout proche de devenir le meilleur buteur des Bleus.

Alors que débute l'Euro 2024 en Allemagne, Olivier Giroud est toujours en tête du classement des buteurs de l'équipe de France, à l'aube de sa dernière compétition avec les Bleus (57 buts). Il espère faire encore un peu gonfler ses statistiques et se rapprocher des 60 réalisations, même si son rôle sera moins important cette année et qu'il devrait avoir moins de minutes sur le terrain.

Si Thierry Henry est toujours en deuxième position au classement des buteurs, il voit le nouvel attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé se rapprocher de plus en plus. Avec 47 buts en 79 sélections, le natif de Bondy a un ratio de but par match (0,59) bien plus élevé que son aîné (0,41). Mbappé n'a en revanche toujours pas inscrit de but lors d'un championnat d'Europe, restant muet en 2021 malgré quatre matchs disputés en intégralité. Il cherchera sûrement à gommer cette anomalie pour un joueur aussi prolifique dès le premier match face à l'Autriche. Avec 44 buts, Antoine Griezmann est le seul du top 10 également en activité, et il pourrait se rapprocher aussi de Thierry Henry.

Le classement des buteurs de l'équipe de France