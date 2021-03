Kazakhstan - France : suivez le match en direct !

OH MAGNIFIQUE !! Ousmane Dembélé vient de réaliser un contrôle somptueux sur un long dégagement d'Hugo Lloris avant de s'emmener le ballon et transmettre pour Griezmann qui n'a pas pu frapper dans de bonnes conditions à l'entrée de la surface adverse !

14:47 - Lloris : "On ne doit pas s’attendre à un match facile sinon on risque d’être secoués"

Le capitaine des Bleus Hugo Lloris regrette le match nul contre l'Ukraine et ne veut pas réitéré la même contre-performance face au Kakakhstan. "Lorsqu’on a démarré cette éliminatoire, on voulait prendre le maximum de points. On a été freinés par l’Ukraine, il y avait beaucoup de déception. Historiquement les qualifications sont compliquées. Il faut s’y préparer mentalement. On ne doit pas s’attendre à un match facile sinon on risque d’être secoués" a prévenu le gardien tricolore..