France - Islande U21 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match des Espoirs ?

FRANCE - ISLANDE. L'équipe de France de foot U21 affronte son homologue islandaise, ce mercredi 31 mars 2021, avec l'objectif d'obtenir sa qualification pour les quarts de finale de l'Euro. Horaire, diffusion TV et streaming, composition des équipes… Voici ce qu'il faut savoir avant le match.

L'équipe de France de foot U21 (moins de 21 ans) dispute ce mercredi, face à l'Islande, son dernier match de la phase de poules de l'Euro 2021, avec l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, qui auront lieu à la fin du mois de mai. Les Bleuets seront certains de poursuivre leur route s'ils gagnent aujourd'hui contre les Islandais et pourraient aussi y parvenir s'ils font match nul et si, dans le même temps, la Russie ne bat pas le Danemark. Voici le classement avant cette dernière journée du groupe C (les deux premiers seront qualifiés) :

Danemark : 6 points (+3) France : 3 points (+1) Russie : 3 points (+1) Islande : 0 point (-5)

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France U21 et l'Islande : il sera donné à 18h, ce mercredi 31 mars 2021, depuis le Gyirmoti Stadion de Györ, en Hongrie, où a lieu cet Euro 2021 espoirs de football.

Fidèle à ses habitudes, le sélectionneur français Sylvain Ripoll devrait à nouveau faire évoluer sa composition de départ ce soir. Ainsi, Mattéo Guendouzi et Jonathan Ikoné pourraient retrouver une place de titulaire, ce qui ne sera peut-être pas le cas d'Eduardo Camavinga, décevant depuis le début de la compétition. La compo probable de l'équipe de France espoirs : Lafont - Dagba, Koundé, Konaté, Truffert - Tchouaméni, Soumaré, Guendouzi - Ikoné, Edouard, Gouiri.

Ce France - Islande bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne France 4 qui assurera la retransmission du match en direct. Le journaliste Fabien Lévêque et le consultant Eric Roy, seront aux commentaires pour ce match de l'Euro U21.

Pour regarder cette rencontre France - Islande en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de France 4. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre ce match France - Islande U21 en direct commenté, ce soir, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live.