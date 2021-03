France - Islande U21 : suivez le match des Espoirs en direct !

FRANCE - ISLANDE ESPOIRS. Score et buts en live, résultat, résumé... suivez la troisième et dernière rencontre de phase de poule de l'Euro Espoir entre les Bleuets et l'Islande. Une place en quarts de finale est en jeu. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité dès 18 heures.

17:45 - Ripoll : "Une intensité et un volume qui ne sont pas négociables" Passé la frayeur du Danemark, les Bleuets se sont donc remis sur le droit chemin. Mais attention à ne pas crier qualification trop vite a rappelé Sylvain Ripoll en conférence de presse d'avant match. "Il y aura un couperet contre l'Islande comme il y en eu un contre la Russie. Ce sont deux matchs sans filet et le premier nous a montré la réalité : le haut niveau international demande une intensité et un volume qui ne sont pas négociables". 17:34 - Dagba : "Du bien de nous faire comprendre que nous ne sommes pas les rois du monde" Alors que ce groupe fait parti des meilleurs du monde de part sa qualité et sa quantité, il a pourtant été surpris après sa défaite contre la Danemark (0-1). Une défaite qui a remis certaines tête à l'endroit a estimé Colin Dagba. "Ça nous a fait du bien de nous faire comprendre que nous ne sommes pas les rois du monde. Ce n'est pas parce qu'on a des joueurs qui jouent la Ligue des champions, qu'on va gagner facilement". 17:27 - Konaté : "À ce niveau, il ne doit pas y avoir d'états d'âme" Pour affronter l'Islande, Sylvain Ripoll met de nouveau Edouardo Camavinga sur le banc. L'ancien entraîneur de Lorient peut se permettre de faire tourner un effectif riche et ainsi mettre de côté des éléments forts, moins en forme. En conférence de presse, Ibrahim Konaté a d'ailleurs vu cette perspective comme une chose positive. "En ne sachant pas qui va débuter, on se donne à 1000% la veille du match. Cela permet au groupe d'être toujours impliqué et concentré", a estimé le défenseur pisté par Liverpool. Et si certains sont déçu de ne pas jouer, tant pis. "À ce niveau, il ne doit pas y avoir d'états d'âme", a résumé Konaté. 17:20 - Quel potentiel adversaire en quarts ? Ce France-Islande est donc le dernier match de poule de cet Euro Espoir. Si les hommes de Sylvain Ripoll se qualifiaient pour les quarts, ils ne les joueraient que le 31 mai prochain ! Deux mois d'attente donc avec en ligne de mire, une confrontation contre l'Allemagne ou les Pays-Bas qui ont fini respectivement deuxième et premier de leur groupe. 17:12 - Quelles chances de qualifications ? Après une défaite contre le Danemark (0-1), les Bleuets se sont parfaitement rattrapés en battant les Russes sur le score de 2-0. Une victoire qui a permis aux Espoirs de se relancer totalement dans la course à la qualification qui se jouera fin mai ! Les Islandais, après 2 défaites en 2 matchs, n'ont pratiquement plus aucune chance de qualifications contrairement, donc, aux Français. Pour finir premiers, ils devront battre ces Islandais et espérer que la Russie batte le Danemark par 1 ou 2 buts d'écart. Mais, quoi qu'il arrive, une victoire permettra aux Bleuets de se qualifier pour les quarts de finale. 17:06 - La composition de l'équipe de France ! Voici la composition de l'équipe de France Espoir concoctée par Sylvain Ripoll pour affronter l'Islande pour ce dernier match de phase de poules : Lafont - Dagba, Koundé, Konaté, Maouassa - Tchouaméni, Tchouaméni, Guendouzi - Ikoné, Edouard, Gouiri. 17:00 - Bonjour à tous ! Bienvenue à tous ! On se retrouve pour le 3e match de l'équipe de France Espoir lors de cet Euro. Les Bleuets affrontent l'Islande pour une place de qualification pour les quarts de finale. La rencontre de cette fin de journée débutera très exactement à 18 heures en Hongrie.

France - Islande : les infos utiles

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France U21 et l'Islande : il sera donné à 18h, ce mercredi 31 mars 2021, depuis le Gyirmoti Stadion de Györ, en Hongrie, où a lieu cet Euro 2021 espoirs de football.

La composition de l'équipe de France espoirs face à l'Islande :Lafont - Dagba, Koundé, Konaté, Maouassa - Claude-Maurice, Tchouaméni, Guendouzi - Ikoné, Edouard, Gouiri.

Ce France - Islande bénéficie d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne France 4 qui assurera la retransmission du match en direct. Le journaliste Fabien Lévêque et le consultant Eric Roy, seront aux commentaires pour ce match de l'Euro U21.

Pour regarder cette rencontre France - Islande en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de France 4. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription. Nous vous proposons par ailleurs de vivre ce match F en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live.