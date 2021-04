PSG - Lille : horaire, compo, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1

PSG - LILLE 2021. Le Paris-SG reçoit le LOSC, ce samedi 3 avril, pour le choc de la 31e journée de la Ligue 1 de foot. Diffusion TV, streaming.. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

Le leader face à son dauphin, qui compte le même nombre de points (63), le tout à sept journées de la fin du championnat : ce PSG - Lille s'annonce sans nul doute comme l'un des tournants de la saison en ce qui concerne la lutte pour le titre. Le vainqueur de cette rencontre, s'il y en a un, marquerait en effet des points précieux, aussi bien d'un point de vue mathématique que sur le plan psychologique. "Il y a trois points importants en jeu mais il reste du chemin, a tenté de relativiser l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, vendredi, en conférence de presse. Nous voulons gagner pour rester en tête, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer". Ce match au sommet sera aussi l'occasion pour le LOSC de de tester ses véritables ambitions, quinze jours après la défaite surprise subie face à Nîmes (1-2). "On avait failli de manière collective sur notre bloc équipe, défensivement et offensivement, on avait oublié nos fondamentaux", a d'ailleurs rappelé Christophe Galthié, le coach nordiste, qui se méfie d'un Paris-SG "chirurgical sur un plan offensif". Verdict au coup de sifflet final ce samedi, vers 18h50.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Ligue 1 entre le PSG et Lille est assez classique ; il sera en effet donné à 17h, ce samedi 3 avril 2021. Le Paris Saint-Germain a un calendrier chargé en ce début de printemps puisqu'il rejouera dès mercredi prochain, en quart de finale de la Ligue des champions, face au Bayern Munich.

Pour ce choc de la ligue 1 de football, Paris sera privé de Juan Bernat et Mauro Icardi, en phase de reprise, mais aussi de Marco Verratti, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa, blessés. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Herrera - Di Maria, Neymar, Mbappé - Kean. Du côté lillois, Zeki Celik, positif au Covid-19, et Jérémy Pied, blessés, manqueront à l'appel. La compo probable de Lille : Maignan - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Soumaré ou R. Sanches, Bamba - Yilmaz, David.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV, ce samedi, à l'occasion de ce PSG - Lille. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra se tourner vers Canal+. La chaîne cryptée proposera également un débrief après le match, dans le Canal Football Club.

Comme d'habitude, il est possible d'accéder à la retransmission de ce match de foot en streaming sur Internet. Pour regarder PSG - Lille sur le web, rendez-vous sur le site mycanal (accès payant). Vérifiez également l'état de votre connexion pour ne pas subir de décalage pendant la rencontre.

Si vous n'avez pas accès au flux vidéo pour cette rencontre, sachez également que ce match PSG - Lille sera à suivre en direct commenté sur cette page samedi, avec l'évolution du score et le descriptif des actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et la composition des équipes et, au coup de sifflet final, un large résumé de ce choc de Ligue 1.