"PSG - Lille : le LOSC bat Paris et devient seul leader, le résumé du match"

19:35 - Paris sombre encore au Parc

Il est acté depuis longtemps que cette course au titre nous tiendra en haleine jusqu'au bout. Mais, plus le temps passe, plus on se demande si le PSG va vraiment y jouer un rôle majeur. En tout cas, le PSG de ce PSG-Lille là n'a pas la tête d'un champion. Les Lillois, eux, se sont offerts le scalpe d'une équipe qui a encore sombré à domicile. Cet après-midi, dans ce duel de co-leader, les hommes de Christophe Galtier ont beaucoup couru, plus que leurs adversaires, mais il serait fou de ne résumer leur prestation que par ce prisme.

Paris a d'ailleurs très bien démarré le match, tirant au but, pressant haut et mettant hors d'usage l'attaque lilloise. Sauf que cela n'a pas duré longtemps et Lille s'est rapidement engouffré dans les trous défensifs laissé par un Diallo, peu à son avantage, et un Kehrer complètement à côté de la plaque. Lille va même en profiter. Sur un beau mouvement collectif, Ikoné a surpris son monde pour partir dans le dos du latéral gauche parisien et centrer pour Jonathan David, seul, qui a pu contrôler puis frapper au but. Un tir dévié par Kehrer qui a fini sa trajectoire sous la barre de Navas.

Le PSG n'a pas ressemblé à grand chose en cette fin de journée. Pochettino a bien tenté un coup en faisant sortir ses latéraux coup sur coup avant l'heure de jeu. Mais avec une animation offensive inexistante et un bloc défensif lillois impressionnant de justesse, Paris s'est cassé les dents. Mbappé n'a pas fait grand chose. Neymar a tenté mais, jamais dans le bon rythme et trop brouillon, il s'est vite agacé. Buttant inlassablement sur le bus blanc et incapable de passer Djalo, le Brésilien a dégoupillé face à son vis-à-vis. Après une main au visage d'André en première période, Neymar pousse Djalo, lui aussi énervé, en seconde. Les deux prendront un jaune synonyme de rouge. Et c'est ainsi que se terminera ce match. Paris ne sera décidément pas resté longtemps leader de ce championnat de toutes les incertitudes. Avec une huitième défaite en 31 journées, le PSG laisse, cette année, la chance aux autres. Lille et Monaco sont dans l'obligation de la saisir. L'opportunité ne retombera pas de ci-tôt. À moins que les Parisiens nous réservent encore d'autres surprises....