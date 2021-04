Liverpool - Real Madrid : pronostic, compo, chaîne TV… L'actu du match retour

LIVERPOOL - REAL. Battus sur le score de 3-1 à l'aller, les Reds rêvent d'exploit, ce mercredi 14 avril 2021, face au Real Madrid, en quart de finale retour de la Ligue des champions de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Liverpool va-t-il écrire un nouveau chapitre de sa légende ce soir, face au Real Madrid ? L'exploit serait immense pour le vainqueur de la Ligue des champions 2019, qui a largement perdu de sa superbe depuis plusieurs mois, miné par les blessures et le manque d'efficacité de ses attaquants, et qui ne pourra pas, en outre, compter ce soir sur le fervent public d'Anfield (le match se déroulera à huis-clos), théâtre de nombre d'exploits par le passé. Les hommes de Jürgen Klopp, battus 3-1 la semaine dernière en Espagne, partent certes favoris de ce match retour, avec une cote de victoire qui tourne autour de 2 euros (4 euros pour le match nul, 3,50 pour la victoire du Real) mais un simple succès ne suffira pas ce soir : les Reds doivent en effet s'imposer 2-0 ou avec trois buts d'écart pour décrocher leur qualification en demi-finale. "Il faut qu'on tente notre chance, c'est notre boulot et c'est exactement dans cet esprit qu'on se présentera, a toutefois indiqué Klopp avant la rencontre. Le plus important sera d'être aussi bon que possible, d'essayer de gagner ce match et, ensuite, on verra où nous emmène le résultat. On doit se mettre en tête que c'est possible, et alors on aura une chance". Verdict au coup de sifflet final, aux alentours de 22h45, ou un peu plus tard si les deux équipes disputent une prolongation (ce sera la cas si Liverpool mène 3-1 au terme du temps réglementaire).

Toujours privé de ses défenseurs Van Dijk, Matip et Gomez dans l'axe central, Jürgen Klopp devrait à nouveau aligner la paire Nathaniel Phillips - Ozan Kabak en charnière. Les milieux de terrain Jordan Henderson, Curtis Jones et l'attaquant Dikok Origi manqueront également à l'appel. La compo probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Thiago Alcantara, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Jota. Du côté madrilène, Zinédine Zidane est également confronté à une hécatombe en défense puisque Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Sergio Ramos (blessures) et Raphaël Varane (Covid-19) sont tous sur le flanc. Le cocah des Merengue devrait à nouveau bâtir sa composition de départ en 4-3-3 mais pourrait titulariser Valverde, au profil plus défensif, à la place d'Asensio sur le côté droit. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Odriozola, Militao, Nacho, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde ou Asensio, Benzema, vinicius Junior.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match retour des quart de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid est le même que la semaine passée : il sera donné à 21h, ce mercredi 14 avril 2021, depuis le stade d'Anfield.

Vous en avez pris l'habitude en Ligue des champions : ce match de foot entre Liverpool et le Real Madrid ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi. C'est en effet la chaîne RMC Sport 1 qui assurera la retransmission du match en direct.

Pour regarder ce match de foot entre le FC Liverpool et le Real Madrid en streaming, via votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nous vous proposerons également de vivre ce match Liverpool - Real Madrid en direct commenté ce soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live, puis un large résumé de ce quart de finale retour de la Ligue des champions de foot.