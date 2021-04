Super League européenne de foot : les clubs concernés, le PSG absent… Tout savoir

SUPER LEAGUE. Douze des plus grands clubs de foot européens ont annoncé leur intention de créer une nouvelle compétition concurrente de la Ligue des champions de football de l'UEFA. Cette dernière a très mal accueilli le projet et a décidé de répliquer par la menace et en maintenant sa réforme. Explication.

La planète foot est en émoi depuis lundi matin et l'annonce par douze grands clubs européens, de leur intention de ne plus participer à la Ligue des champions actuelle, organisée par l'UEFA, et de créer en parallèle une "Super League" quasi-fermée. Pourquoi un tel projet ? Les meneurs de cette initiative, en l'occurrence les présidents du Real Madrid, de la Juventus Turin, de Manchester United et de Liverpool, estiment notamment que la C1 a perdu de son attractivité, déplorent la baisse des audiences TV (et donc des revenus qui en découlent), qui pourraient, selon eux, repartir à la hausse si les téléspectateurs se voyaient proposer une compétition mettant aux prises chaque semaine les meilleures équipes d'Europe. La réaction de l'UEFA, qui présente ce mardi sa nouvelle formule, n'a pas tardé. "L'UEFA et le monde du football sont unis contre ces propositions égoïstes honteuses, a notamment fait savoir son président Aleksander Ceferin, lundi soir, lors d'une conférence de presse. Les équipes se qualifieront toujours et participeront à des compétitions sur la base du mérite, et non dans une boutique fermée et gérée par quelques privilégiés gourmands". Le patron de l'instance européenne du foot européen a également brandi la menace en indiquant : "Les joueurs qui joueront dans la Super Ligue seront interdits de jouer la Coupe du monde et l'Euro, ils ne seront pas autorisés à jouer pour leurs équipes nationales".

Une position confortée aujourd'hui par Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui a, lui, déclaré : "Je vais être extrêmement clair: la FIFA à été construite sur les vraies valeurs du sport. Les statuts définissent le périmètre de la FIFA et de l'UEFA. On ne peut que fermement désapprouver la création de la Superleague. C'est en dehors du système. Soit vous faites partie de l'UEFA / FIFA, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de terrain d'entente. Si certains veulent partir, laissez-les accepter les conséquences". Des menaces qui posent de nombreuses questions : les clubs concernés peuvent-ils être réellement exclus de la saison de Ligue des champions en cours ? Si tel est le cas, le PSG, qui serait alors le seul demi-finaliste de la saison de Ligue des champions en cours à ne pas être "puni", pourrait-il être déclaré vainqueur sur tapis vert ? Des équipes éliminées en quart de finale pourraient-elles être réintégrées au dernier carré ? Ces hypothèses semblent folles mais ne sont plus à écarter au regard du bras de fer qui s'est engagés entre l'UEFA et les "frondeurs"...

La proposition des clubs souhaitant créer cette Super League consisterait à regrouper 20 clubs (contre 36 dans l'actuelle Ligue des champions), soit 15 membres fondateurs (ils ne sont que 12 pour le moment) + 5 équipes qualifiées en plus chaque année, selon des critères qui ne sont pas encore définis. Ces 20 participants s'affronteraient d'abord dans une phase organisée en deux poules de dix équipes, en matchs aller-retour. Les trois premiers du classement de chacune des deux poules seraient qualifiés pour les quarts de finale. Ils seraient ensuite rejoints par les vainqueurs des barrages mettant aux prises les quatrièmes et cinquièmes de chaque poule. Suivraient ensuite les demi-finales, toujours dans un format aller-retour, et la finale, sur un match.

Le contingent de douze clubs à l'origine de cette création de la Super League est composé de six équipes anglaises trois Espagnols et trois Italiens :

Liverpool

Manchester United

Manchester City

Chelsea

Tottenham

Arsenal

Real Madrid

FC Barcelone

Atlético de Madrid

Juventus Turin

AC Milan

Inter Milan

Plusieurs clubs de renom ne font toutefois pas partie des clubs engagés dans ce projet de Super League. C'est notamment le cas des équipes françaises et allemandes, et donc du PSG et du Bayern Munich, finalistes de la Ligue des champions l'an passé. En l'état, le club parisien et son président Nasser Al-Khelaïfi, également membre du comité exécutif de l'UEFA, proche d'Aleksander Ceferin, mais aussi et surtout à le tête de beIN Media Group, diffuseur de la Ligue des champions, ont en effet le choix de rester fidèle à la C1, qu'il rêve de remporter à court terme. A plus long terme, et si la Super League est effectivement créée, Paris pourrait toutefois avoir du mal à ne pas succomber aux attraits de cette nouvelle compétition et de ses grandes affiches, grandes pourvoyeuses de droits TV et de recettes de billetterie…