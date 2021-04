"PSG - Angers : Paris atomise le SCO et va en demies, le résumé du match"

21:30 - Paris continue sur sa lancée

Paris a cette année la certitude de rien. Le titre ne lui est pas acquis et cela n'est pas arrivé souvent. Oui mais la mi-avril est passé et Paris joue encore sur tous les tableaux : Le championnat, la Ligue des champions et donc, ce soir, la Coupe de France. Contre Angers, dont il collé une rouste 6-1 le 2 octobre dernier en Ligue 1, le PSG pouvait s'offrit l'occasion d'avancer un peu plus dans sa folle conquête. Et il n'a pas trainé pour se mettre dans le bon sens de la marche. Dès la 10e minute, sur un mouvement collectif de grande classe, les Parisiens ont ouvert le score grâce à Icardi trouvé par Draxler. Angers s'est alors levé de son fauteuil pour enfin se mettre dans le match. Mais puisque la réussite semble être devenu la grande force de ce PSG, Manceau, bien gêné par Neymar, trompa son gardien et mettait Paris à l'abri.

Angers a eu les occasions pour revenir mais même sans Navas, le vice-champion d'Europe peut compter sur Rico, prêt à mettre la tête quand il ne peut y mettre les mains. Les Parisiens ne prendront pas de but aujourd'hui. C'est ainsi depuis le début de cette édition, même avec une défense Dagba-Danilo-Kehrer-Bakker très loin de faire peur. Neymar, lui, n'a pas tout bien fait aujourd'hui mais il est sur le premier but, le deuxième et irrémédiablement sur le troisième puisque c'est lui qui poussa le ballon de la tête dans le but angevin après un centre de Draxler. Icardi, lui, s'offrira un triplé après un travail sensationnelle de Di Maria sur le 4-0 puis en solitaire avec une reprise de volée puissante sur le dernier. Le score est lourd pour Angers qui s'incline donc 5-0 au Parc des Princes. Le club de la capitale, lui, a pu faire tourner pour s'imposer sans compter de nouveaux blessés. C'est une soirée parfaite pour le PSG de Pochettino. L'Argentin n'a encore rien gagné à Paris mais s'il scrute le ciel, il se dira peut-être que sa bonne étoile n'est pas loin.