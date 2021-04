"PSG - Angers : Paris vers les demies, le match en direct"

PSG - ANGERS 2021. Paris mène facilement les débats face à Angers grâce à Neymar et Icardi. Score et buts en live, résultat, résumé... vivez le quart de finale de la Coupe de France de foot en direct entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers ce mercredi au Parc des Princes.

20:26 - Pembélé remplace Danilo Dernier changement pour Pochettino et le PSG. Pembélé prend la place de Danilo, une nouvelle fois en défense centrale ce soir après la blessure de Marquinhos et l'absence de Kimpembé, mis au repos.

20:23 - Superbe parade de Rico ! Sur un joli débordement de Diony, l'ancien de Saint-Étienne centre devant le but de Rico. Personne pour reprendre... le ballon file donc vers El-Melali qui frappe au premier poteau. Mais Sergio Rico est vigilant et dévie cette frappe au-dessus de sa barre transversale !

20:19 - Kurzawa de retour Kurzawa fait son retour après des semaines de blessures. Le Français remplace Mitchel Bakker. Il reste 15 minutes de jeu et le PSG file vers les demi-finales de cette Coupe de France.

20:16 - Triple changement pour le PSG Mauricio Pochettino fait souffler ses cadres. Il fait sortir Neymar, Di Maria et Paredes. Kean, Sarabia et Ander Herrera les remplacent poste pour poste.

20:11 - GOLAZOOO ICARDI !!! GOOOOOOAAAALLLLLAAAZZZZOOOOOO !!!! QUEL BUT DU PSG ! 2 buts en 2 minutes ! Di Maria s'avance vers le but, trouve Dagba à sa droite. Le latéral retrouve l'Argentin qui passe son vis-à-vis d'un superbe crochet... on pense qu'il va frapper mais centre pour Icardi avec un sublime coup du foulard ! Icardi est tout seul au second et fusille Butelle ! 4-0 pour Paris dans ce PSG-Angers !!

20:08 - BUT DE NEYMAR !! Cette fois c'est bel et bien lui !! BUT pour Neymar ! Bakker n'est pas attaqué et transmet vers Icardi. Dos au but, l'Argentin dévie en une touche de balle pour Draxler côté gauche. Le Parisien centre au devant de Butelle pour Neymar qui place sa tête dans le but vide ! 3-0 pour Paris !

20:06 - Neymar loupe le cadre Sur une balle récupérée par les Parisiens, Draxler a le choix à l'entrée de la surface de réparation du SCO. Icardi réalise un appel parfait mais la passe ne lui arrive pas et est déviée pour arriver dans les pieds de Neymar. L'ancien du Barça élimine et frappe mais le ballon fuit le cadre !

20:03 - Diony remplace Bahoken Stéphane Moulin fait du poste pour poste. Pas en réussite mais très mobile, Bahoken cède sa place à Diony en pointe de l'attaque angevine. L'ancien stéphanois va tenter de changer le cours de ce PSG-Angers.

20:01 - Neymar peu inspiré Neymar se montre très disponible mais le Brésilien est peu en réussite sur ses choix. Il oublie par deux dois Icardi alors que l'attaquant était bien positionné et quand il veut le trouver, un Angevin lit bien la trajectoire de la passe pour se mettre entre le passeur et Icardi.

19:55 - Angers joue sur le physique Les Angevins cognent. Après une faute sur Neymar de Mangani qui a valu un jaune à l'Angevin, Jimmy Cabot est lui en retard sur Di Maria qui finit au sol. Pas de carton cette fois. Les hommes de Stéphane Moulin jouent un peu plus sur le physique.

19:52 - Le superbe coup-franc de Di-Maria Après une faute sur Neymar alors que le Brésilien pouvait transmettre sur Icardi, le PSG a bénéficié d'un coup franc interessant mais quelque peu lointain. Di Maria a tout de même tenter sa chance ! Une frappe puissante de l'Argentin qui passe quelques centimètres au-dessus de la barre transversale de Butelle, qui semblait sur la trajectoire.

19:49 - Angers repart avec un haut pressing Les Angevins sont repartis sur d'autres intentions que celles du début de match avec un pressing haut. Attention à ne pas s'exposer aux contres avec les ressortis de balles parisiennes.

19:49 - C'est reparti ! C'est reparti pour ce PSG-Angers ! Les Angevins viennent de donner le coup d'envoi de cette seconde période.

19:40 - Pereira-Laga : "On les a laissés trop jouer" Après 10 minutes amorphes, les Angevins se sont ressaisis mais on concédé un second but contre le cours du jeu. À la mi-temps, Pereira-Lage dit regretter l'attitude trop défensive de son équipe au début de la rencontre. "On les a laissés un peu trop jouer, explique-t-il au micro d'Eurosport. On a su se libérer un peu plus après le but mais maintenant il faut les mettre au fond".