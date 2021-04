Lyon - Monaco : pronostic, diffusion TV, compo… L'actu du match de foot

LYON - MONACO. Les quarts de finale de la Coupe de France se terminent en beauté ce mercredi 21 avril 2021, avec ce duel très attendu entre l'OL et et l'ASM. Sur quelle chaîne voir le match à la TV ? Quelle composition préparent les deux entraîneurs ? Voici ce qu'il faut savoir.

Dix jours avant de se retrouver en Principauté pour un match décisif dans la course au titre de champion de France, Lyon et Monaco s'affrontent ce mercredi dans le choc de ces quarts de finale de la Coupe de France de football. L'occasion est belle pour chaque équipe de prendre un ascendant psychologique en vue du sprint final en Ligue 1 mais aussi de se rapprocher d'une victoire finale dans la compétition, qui échappe à l'OL depuis 2012 et au club de la Principauté depuis… 1991 ! Ce crû 2021 sera-t-il le bon pour les Monégasques ? Ils pourront en tout cas compter sur le savoir-faire de leur entraîneur Niko Kovac très en réussite dans ce genre d'épreuve lorsqu'il officiait outre-Rhin (19 victoires en 20 matchs en Coupe d'Allemagne) et qui rappelait récemment : "Quand j'ai gagné la Coupe d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort, cela faisait 30 ans également que le club ne l'avait pas remporté". A domicile, c'est toutefois l'OL qui semble partir légèrement favori de ce 1/4 de finale, avec une cote de victoire qui ressort à moins de 2,30 euro, pour 1 euro de mise (autour de 2,90 euros pour un succès de Monaco et 3,50 euros pour un résultat nul).

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce 1/4 de finale de Coupe de France entre l'OL et Monaco : il sera donné à 21h10, ce mercredi 21 avril 2021, depuis le Groupama Stadium de Lyon-Décines, par Stéphanie Frappart, l'arbitre de la rencontre.

Dans le camp de l'OL, Rudi Garcia devrait à nouveau organiser sa composition de départ en 4-2-3-1 mais pourrait profiter de ce match de Coupe de France pour titulariser certains éléments en manque de temps de jeu, comme Julian Pollersbeck ou Rayan Cherki en attaque. Tino Kadewere, blessé à la cuisse, est par ailleurs toujours indisponible. La compo probable de Lyon : Pollersbeck - Dubois, Denayer, Diomandé, De Sciglio - Thiago Mendes, Caqueret - Cherki, Paqueta, Depay, Slimani. Niko Kovac, le coach de l'équipe de la Principauté, devrait aussi apporter quelques changements dans son onze de départ par rapport au match de Bordeaux, le week-end dernier, en championnat. Matazo, Millot, Matsima, Diatta (Covid-19) et Fabregas seront absents. La compo probable de Monaco : Majecki - Disasi, Maripan, Badiashile - Aguilar, Fofana, Tchouaméni ou Luis, Ballo-Touré - Volland Ben Yedder ou Jovetic, Diop.

Bonne nouvelle pour les supporters des deux équipes : une diffusion en clair est prévue à la TV à l'occasion de ce quart de finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, sur France 3. La chaîne Eurosport 2 assurera également la retransmission du match.

Il sera également possible de voir ce Lyon - Monaco en streaming sur Internet : rendez-vous sur le site de France 3 (gratuit) ou sur Eurosport Player, réservé aux abonnés au service.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons ce match entre l'OL et l'AS Monaco en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis un résumé de ce quart de finale de la Coupe de France de foot.