"Lyon - Monaco : l'OL éliminé par l'AS Monaco, le résumé du match"

Lyon et l'AS Monaco se disputaient mercredi soir le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe de France au Groupama Stadium, juste après la qualification du PSG face à Angers (5-0). A la lutte pour le titre en Ligue 1, les deux équipes avaient l'occasion de prendre un avantage psychologique avant leurs retrouvailles dans dix jours au stade Louis-II. Et après 20 secondes de jeu, Volland se charge de lancer le match d'une grosse charge dans le dos de Paqueta, avant-goût d'un match haché et très tendu. Les Lyonnais sont meilleurs dans cette première période mais ne parviennent pas à trouver la faille par manque de réalisme. Les joueurs de Rudi Garcia, exclu par Mme Frappart au cours de la première période, touchent à trois reprises les montants du gardien remplaçant de l'ASM, Majecki. Cornet trouve d'abord le poteau sur une frappe puissante (31e), imité par Marcelo de la tête (33e) puis par Caqueret sur une sublime reprise de volée (35e). Au retour des vestiaires, Cornet pense marquer mais se voit refuser un but (51e) pour un hors-jeu très évitable. Dans la foulée, Diomandé concède un penalty pour un pied haut sur Ballo-Touré qui lui vaut un deuxième carton jaune. Et derrière, Ben Yedder ne se fait pas prier pour transformer (0-1, 53e). A 10 contre 11, l'OL encaisse rapidement un deuxième but, signé Volland (0-2, 62e), et ne parviendra pas à revenir. C'est bien l'AS Monaco qui se qualifie pour le dernier carré de la Coupe de France !

23:12 - Monaco-Ballo-Touré: "On s'est dit les choses"

Acteur majeur de ce match puisqu'il a obtenu le penalty et provoqué l'expulsion de Diomandé en début de deuxième période, Fodé Ballo-Touré avait le sourire au micro d'Eurosport après le coup de sifflet finale de ce match entre Lyon et Monaco (0-2): "On s'attendait à un gros match avec beaucoup d'intensité. En première période, on a eu quelques problèmes mais on s'est dit les choses à la pause avant de se réajuster tactiquement. En deuxième période, on a eu des opportunités et on les a mises au fond. On n'a pas baissé la tête et on a gagné plus de duels en deuxième période."