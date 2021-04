"Lyon - Monaco : l'OL mené et réduit à 10, suivez le match en direct"

LYON - MONACO 2021. L'AS Monaco mène sur la pelouse de l'OL, par ailleurs réduit à 10, et a fait le break. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez en direct le match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, ce mercredi soir, en quarts de finale de la Coupe de France.

22:37 - Memphis Depay averti Accroché dans la surface, Memphis Depay s'écroule pour tenter d'obtenir un penalty et le réclame avec beaucoup de véhémence. Mme Frappart n'apprécie et averti le Néerlandais, très frustré. 22:36 - Memphis reste au sol Memphis Depay reste au sol sur la pelouse sur une action où il n'avait pas le ballon. Il s'est fait retenir par le bras par Fofana et en a un peu rajouté, mais Mme Frappart ne se laisse pas avoir. 22:33 - Monaco: Sidibé remplace Ballo-Touré Fodé Ballo-Touré est remplacé par Djibril Sidibé pour la fin de match du côté de l'AS Monaco. Gestion intelligente de Niko Kovac, qui sait son joueur averti dans ce match et au centre des échauffourées. 22:30 - Volland double la mise pour Monaco ! (0-2) L'AS Monaco fait le break dans cette rencontre ! Dans la surface, Ben Yedder combine avec Volland qui, dans un angle très fermé, déclenche une frappe surpuissante du droit qui trompe Pollersbeck. 2-0 pour l'ASM à l'heure de jeu ! 22:27 - C'est chaud sur la pelouse C'est très chaud sur la pelouse du Groupama Stadium et les esprits s'échauffent après une provocation entre Paqueta et Ballo-Touré, qui a poussé le Brésilien dans le dos. Le calme revenu, Mme Frappart décide d'avertir Ballo-Touré, Paqueta mais aussi De Sciglio, coupable d'avoir envenimé la situation. 22:23 - But pout Monaco ! Ben Yedder transforme (0-1) ! Wissam Ben Yedder ne tremble pas et transforme ce penalty dans ce début de seconde période ! L'AS Monaco mène 1-0 à Lyon et va en plus évoluer en supériorité numérique pendant les 35 dernières minutes. 22:22 - Diomandé expulsé du côté de l'OL ! Pour cette faute sur Ballo-Touré, Diomandé récolte un carton jaune et c'est son deuxième ce soir, après celui pris en première période. Le jeune défenseur de l'OL est donc exclu et laisses ses coéquipiers finir à 10. 22:21 - Penalty pour Monaco ! Mme Frappart désigne le point de penalty pour l'AS Monaco après un pied haut de Diomandé sur Ballo-Touré, qui avait réussi un bon contrôle dans la surface. Décision logique ! 22:19 - But refusé à l'OL ! Maxwel Cornet se voit logiquement refuser l'ouverture du score ! Sur un contre en faveur de l'OL, les Lyonnais sont à deux contre un dans le rond central. Memphis lance l'Ivoirien qui s'en va marquer. Mais l'Ivoirien n'a pas assez attendu et est parti du camp adverse et non pas du sien... 22:18 - Paqueta récolte un carton jaune Lucas Paqueta récolte le premier carton jaune de cette deuxième période pour avoir fait tomber Golovine qui était passé grâce à sa vitesse au milieu du terrain. 22:17 - Pas de prolongation ce soir Pour rappel, si Lyon et Monaco sont à égalité à la fin du temps règlementaire ce soir, il n'y aura pas de prolongation. Les deux équipes joueront le ticket pour les demi-finales directement lros d'une séance de tirs au but. 22:14 - C'est reparti entre l'OL et Monaco ! Mme Frappart siffle le début de la seconde période entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ! Les Monégasques engagent alors que le score est toujours de 0-0. 22:07 - L'OL peut avoir des regrets L'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco sont toujours à égalité après 45 minutes de jeu dans ce quart de finale de la Coupe de France (0-0), mais ce sont bien les Lyonnais qui peuvent pour l'instant nourrir des regrets sur le déroulement de la partie. Les joueurs de Rudi Garcia, qui a été exclu par Mme Frappart au cours de cette première période, ont touché à trois reprises les montants du gardien remplaçant de l'ASM, Majecki. Cornet a d'abord trouvé le poteau sur une frappe puissante (31e), imité par Marcelo de la tête (33e) puis par Caqueret sur une sublime reprise de volée (35e). Tout reste à faire dans ce match ! 21:59 - C'est la pause entre l'OL et Monaco ! Mme Frappart renvoie les 22 acteurs aux vestiaires ! L'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco sont à égalité après ces 45 premières minutes au Groupama Stadium (0-0). 21:56 - Trois minutes de temps additionnel Mme Frappart accorde trois minutes de temps additionnel minimum dans cette première période plaisante entre l'OL et l'AS Monaco à Décines. LIRE PLUS

L'horaire du coup d'envoi de ce Lyon - Monaco a été fixé à 21h10, ce mercredi 21 avril 2021, au Groupama Stadium. A noter qu'en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire de ce quart de finale de la Coupe de France de foot, les deux équipes ne disputeront pas de prolongation et se départageront directement avec la séance des tirs au but,.

La compo de Lyon : Pollersbeck - De Sciglio, Marcelo, Diomandé - Dubois, Thiago Mendes, Caqueret, Bard - Depay, Paqueta, Cornet. La composition de Monaco : Majecki - Aguilar, Disasi, Badiashile, Ballo-Touré - Diop, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Volland, Jovetic.

Une diffusion en clair est prévue à la TV à l'occasion de ce 1/4 de finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, sur France 3. La chaîne Eurosport 2 assurera également la retransmission du match.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il sera également possible de voir ce Lyon - Monaco en streaming sur Internet : rendez-vous sur le site de France 3 (gratuit) ou sur Eurosport Player, réservé aux abonnés au service. Vous pourrez également vivre le match en direct commenté sur cette page, avec l'évolution et le résumé des temps forts en live (voir ci-dessus).