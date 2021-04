"Lyon - Lille : le Losc renverse l'OL, découvrez le résumé du match"

LYON - LILLE 2021. Alors que l'OL menait 2-0, les Lillois ont réussi à renverser la situation au Groupama Stadium pour s'imposer sur le score de 3 buts à 2 dimanche soir lors de la 34e journée de Ligue 1. Burak Yilmaz a notamment inscrit un doublé. Découvrez le résumé du match.

23:25 - Le résumé du match: renversant à Lyon, le Losc reste leader L'Olympique Lyonnais accueillait le Losc dimanche soir avec la volonté de faire tomber le leader lillois et ainsi de garder espoir de remporter le titre à la fin de cette folle saison de Ligue 1. Les Lyonnais, battus par Monaco en Coupe de France mercredi (0-2), entament mieux la rencontre et Slimani gâche d'abord une grosse occasion en début de match, seul devant Maignan (17e). Mais l'attaquant algérien se rattrape trois minutes plus tard après une belle action de Caqueret pour donner l'avantage à l'OL (1-0, 20e). Fébriles, les Lillois encaissent un deuxième but après une erreur de Botman et Maignan, qui se gênent dans les airs et surprennent Fonte, malheureux buteur contre son camp (2-0, 35e). Les Lyonnais se disent alors que le plus dur est fait mais Burak Yilmaz relance les Lillois juste avant la pause d'un magistral coup franc (2-1, 45e+1). Le tournant du match, car en deuxième période, les Lillois vont toujours croire à un retour. Il ne faut qu'un quart d'heure à David pour égaliser (2-2, 60e), après une énorme erreur de Lucas Paqueta. Thiago Mendes (67e) et David (71e) pensent donner l'avantage à leur équipe, mais manquent de réussite. C'est finalement l'inévitable Burak Yilmaz qui offrira un très précieux succès aux Lillois en fin de match (2-3, 85e). Le Losc garde la tête de la Ligue 1 devant le PSG et l'AS Monaco, tandis que l'OL a peut-être dit adieu au titre et à la Ligue des champions avec cette défaite.

23:15 - L'OL voit s'éloigner la C1 et le titre A quatre journées de la fin, ce résultat est évidemment prépondérant dans la course au titre cette saison en Ligue 1. Alors qu'à la mi-temps, quand Lyon menait 2-1, Lille était virtuellement 4e et l'OL 3e, ce succès du Losc permet au club lillois de conserver sa première place. Et laisse l'Olympique Lyonnais à la quatrième place, à quatre points désormais de l'AS Monaco et de la troisième place qualificative pour la Ligue des champions. L'OL devra impérativement s'imposer à Monaco la semaine prochaine pour croire encore à une qualification pour la C1.

23:10 - Lille-David: "Une victoire qui nous prouve qu'on peut aller jusqu'au bout" L'attaquant canadien du Losc, Jonathan David, avait le sourire au moment de s'arrêter au micro de Canal+ pour s'exprimer sur ce succès lillois au Groupama Stadium: "On savait que ce n'était pas fini à 2-0 mais si c'était difficile. Ce but avant la mi-temps était une très bonne chose car il nous a donné confiance. On est très contents d'être allés chercher la victoire. On sait que notre force c'est le collectif. Si on travaille tous ensemble, on sait qu'on va se créer des occasions. C'était important de gagner face à un concurrent direct pour le titre, maintenant ils sont un peu plus écartés. On va célébrer ce soir avant de se concentrer sur le prochain. Mais c'est une victoire qui nous prouve qu'on peut aller jusqu'au bout."

23:05 - OL-Caqueret: "C'est frustrant" Très bon et passeur décisif ce soir, le milieu de terrain de l'OL Maxence Caqueret était évidemment déçu au micro de Canal+ après ce résultat devant Lille (2-3): "On fait une bonne première mi-temps. En menant 2-0, on n'a pas le droit de les laisser revenir à 3-2 comme ça. On sait que c'est une très bonne équipe en face, un concurrent direct, et on n'a pas su faire la deuxième mi-temps qu'il fallait pour garder ce score et c'est dommage ce soir. C'est sûr que c'est frustrant. On avait les capacités de tenir ce score et à marquer encore mais c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire. Ce n'est pas normal. C'est mérité pour eux ce soir. A nous de ne rien lâcher et de gagner nos prochains pour gagner cette place en Ligue des champions. Il reste 4 matches, ce n'est pas fini et tout est possible. On va tout donner à Monaco dimanche prochain."

23:00 - Le Losc garde la tête de la Ligue 1 Malmené en mené 2-0 en première période, le Losc a su renverser la situation pour s'imposer finalement 3-2 au Groupama Stadium. Un succès qui permet aux Lillois de garder la tête de la Ligue 1, avec un point d'avance sur le PSG et deux sur l'AS Monaco. L'OL, grand perdant du week-end, reste quatrième, à six points de Lille et à quatre de l'AS Monaco.

22:53 - C'est terminé entre l'OL et le Losc (2-3) ! M. Letexier siffle la fin de la rencontre au Groupama Stadium ! Le Losc frappe un grand coup dans la course au titre en s'imposant à Lyon, qui a peut-être dit adieu au titre ce soir (2-3). L'OL menait pourtant 2-0 après des buts de Slimani (20e) et de Fonte (35e, csc) mais les Lillois ont renversé la situation grâce à Yilmaz (45e+1, 85e) et David (60e).

22:50 - Trois minutes de temps additionnel M. Letexier accorde trois minutes de temps additionnel entre l'Olympique Lyonnais et le Losc. Les Lyonnais tentent tout pour égaliser dans ces derniers instants !

22:47 - Les Lyonnais se lancent à l'attaque Après ce but inscrit par Burak Yilmaz, tous les Lyonnais se jettent à l'attaque dans ces dernières minutes, qui vont être déterminantes pour le titre en Ligue 1 cette saison.

22:44 - But pour le Losc ! Yilmaz donne l'avantage à Lille (2-3) ! Le Losc prend l'avantage dans ces dernières minutes ! Sur un long ballon de Botman, Yazici dévie bien le ballon de la tête dans le rond central et peut lancer Yilmaz dans la profondeur. Le Turc, lucide jusqu'au dernier moment, pique son ballon au-dessus de Lopes et donne l'avantage à Lille, qui mène 3-2 à Lyon !

22:39 - Lille: Yazici remplace David Exténué après 80 minutes, Jonathan David cède sa place à Yazici pour les dix dernières minutes côté lillois. C'était le dernier changement également pour Christophe Galtier.

22:38 - OL: Garcia fait encore deux changements Rudi Garcia effectue à nouveau deux changements d'un coup, ses deux derniers dans ce match. Dubois et Caqueret sont remplacés par Benlamri et Aouar pour les dix dernières minutes.

22:36 - Quelle occasion pour Lille ! Quelle opportunité à nouveau pour les Lillois ! Celik et Araujo combinent bien sur le côté droit et le Turc est bien servi dans la course. Il parvient à frapper et trompe Lopes mais Marcelo seconde le portier lyonnais avant de dégager. Derrière, Araujo hérite du ballon mais frappe au-dessus !

22:33 - Lille: Galtier effectue deux changements aussi Christophe Galtier effectue à son tour deux changements dans la foulée des changements effectués par Rudi Garcia. Ikoné et Renato Sanches sont remplacés par Luiz Araujo et Xeka.

22:32 - OL: Garcia fait deux changements Rudi Garcia effectue deux changements à un peu moins de 20 minutes de la fin du match. Cornet et Kadewere remplacent Slimani, premier buteur du match, et Ekambi.