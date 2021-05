Manchester City - PSG : date, diffusion TV, compo… Les infos du match retour

CIY - PSG 2021. C'est avec un handicap d'un but que le Paris-SG se déplacera sur la pelouse de Manchester City, ce mardi 4 mai 2021, en demi-finale retour de la Ligue des champions de football. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Quelle pourrait être la composition de départ parisienne ?

Le PSG est au pied du mur avant sa demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City. Battus 2-1 à Paris mercredi dernier, Marquinhos et ses coéquipiers devront en effet s'imposer avec deux buts d'écart sur le terrain de leur adversaire, ce mardi, pour être certains d'obtenir leur qualification. Deux autres scénarios leur ouvriront toutefois les portes de la finale : un score de 2-1 au terme des 90 minutes et une issue favorable lors de la prolongation ou de la séance des tirs au but, mais aussi une victoire avec un seul but d'écart mais en marquant au moins trois fois (3-2, 4-3, 5-4, etc.). Pour réussir cet exploit, les hommes de Mauricio Pochettino auront notamment besoin du talent de Neymar et Kylian Mbappé, décevants à l'aller, mais devront aussi réussir à relever le défi tactique imposé par leur adversaire et remporté par Pep Guardiola lors de la première manche.

Du côté anglais, Pep Guardiola ne devrait a priori pas révolutionner son onze de départ par rapport au match aller. Néanmoins, Oleksandr Zinchenko, qui avait remplacé un Joao Cancelo décevant mercredi dernier, à l'heure de jeu, pourrait cette fois être titularisé sur le côté gauche. La compo probable de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, B. Silva, Foden. Dans le camp parisien, le résultat défavorable du match aller et la suspension d'Idrissa Gueye pourraient conduire Mauricio Pochettino à innover sur plan tactique. Marco Verratti est ainsi susceptible de descendre d'un cran pour suppléer le milieu de terrain sénégalais. Dans le secteur offensif, si le coach parisien décide d'ajouter un élément, Mauro Icardi pourrait débuter à la pointe de l'attaque, ce qui permettrait aussi de décaler Kylian Mbappé sur un côté et de profiter de la vitesse de l'attaquant français, dans un secteur ou les Cityzens sont potentiellement plus friables. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Verratti, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi.

Manchester City et le PSG se retrouvent donc ce mardi 4 mai 2021, soit seulement six jours après la première manche de cette demi-finale de Ligue des champions. Concernant l'horaire du coup d'envoi, vous en avez désormais l'habitude : il sera donné à 21h, heure française (il sera 20h en Angleterre), depuis l'Etihad Stadium.

Aucune diffusion en clair n'est prévue pour ce match retour entre Manchester City et le PSG : comme à l'aller, RMC Sport 1 sera la seule chaîne à proposer le match en direct à la TV. Le duo Jérôme Sillon - Jérôme Rothen sera à nouveau aux commentaires.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne le retransmission en streaming. Pour voir ce Manchester City - PSG sur Internet, rendez-vous sur la plateforme dédiée de RMC Sport, réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette demi-finale retour de Ligue des champions entre Man. City et le Paris-SG.