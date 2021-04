"PSG - Lens : pronostic, diffusion TV, compo… Les infos du match de Ligue 1"

PSG - LENS 2021. Le Paris-SG espère profiter de la réception du RC Lens, ce samedi 1er mai, dans le cadre de la 35e journée du championnat de France de foot, pour s'emparer de la première place. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? Quelle composition de départ pour les deux équipes ? Toutes les infos.

Moins de 72 heures après sa demi-finale de C1 perdu face à Manchester City, le PSG (2e, 72 points) se replonge dans la Ligue 1, contre le RC Lens, et avec l'espoir de ravir, au moins temporairement la première place du classement à Lille (73 points), qui jouera dans la soirée. "On veut vite repartir de l'avant, a confirmé Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, ce vendredi, devant la presse. On va essayer de trouver un onze adéquat, notamment par rapport à l'aspect physique car on joue beaucoup de matchs. On sait qu'on va jouer contre une équipe très physique, très performante, qui est la révélation du championnat et lutte pour les places européennes". Marquinhos et ses coéquipiers partiront néanmoins assez nettement avec la faveur des pronostics, avec une cote de victoire inférieure à 1,50 euro tandis que celle de son adversaire se situe autour de 8 euros (pour 1 euro de mise). "On va essayer, avec nos armes et nos arguments, de s'opposer et de leur poser des problèmes, mais quelle que soit l'équipe que Paris alignera, elle sera meilleure que nous", a indiqué de son côté Franck Haise, le coach lensois.

Le Paris-SG sera privé ce samedi de Kylian Mbappé, touché au mollet, ainsi que que de Juan Bernat, blessé de longue date et actuellement en phase de reprise . La composition de départ parisienne devrait à nouveau être articulée en 4-3-3. La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Gueye - Kean ou Sarabia, Icardi, Neymar ou Draxler. Du côté nordiste, Leca, Badé, Haïdara, Sylla (suspension) et Kakuta (reprise après Covid) manqueront à l'appel. La compo probable de Lens : Farinez - Gradit, Fortes, Medina - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Boura - Sotoca, Ganago. .

Vous en avez désormais l'habitude en Ligue 1 : le coup d'envoi de ce match entre le Paris-SG et Lens sera donné à 17 heures, ce samedi avril 2021, depuis le Parc des Princes, qui sera une nouvelle fois à huis clos en raison des restrictions sanitaires en vigueur.

Ce match entre le PSG et le RC Lens ne bénéficiera pas d'une diffusion sur une chaîne en clair ce samedi. Si vous disposez de l'abonnement adéquat, rendez-vous sur Canal+ pour voir le match en direct à la TV.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne le retransmission en streaming. Pour voir PSG - Lens sur Internet, il faudra se diriger vers la plateforme mycanal, réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté, sur cette page, avec le résumé des temps forts et l'évolution du score en live, puis de découvrir les premières réactions des joueurs.