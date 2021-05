"Chelsea - Real Madrid : les Blues de Tuchel en finale de la Ligue des champions, le résumé du match"

CHELSEA - REAL. Sans trembler, les Blues de Chelsea ont battu le Real Madrid 2-0 grâce à des buts de Timo Werner et Mason Mount. Il y aura donc une finale 100% anglaise dans cette Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:40 - Chelsea n'a jamais vacillé, Tuchel tente encore sa chance Ce mercredi, au lendemain de l'élimination de Paris contre Manchester City en demi finale, Thomas Tuchel retrouve la finale de la Ligue des champions. Dans une double confrontation qu'ils ont su gérer quasiment de A à Z contre le Real Madrid, les hommes du tacticien allemand ont appliqué les consignes avec brio et se sont défaits d'un Real diminué physiquement. Les Blues de Chelsea n'ont jamais été inquiétés car Édouard Mendy a été impeccable et Werner a même retrouvé le sens du but. Benzema a lui bien tenté d'inverser le destin en mettant à contribution l'ancien rempart rennais mais la suite semblait déjà écrite. Plus fort physiquement, tactiquement, les Anglais ont pourtant moins eu le ballon que les hommes de Zidane mais ont su mettre à profit les espaces laissés par un bloc madrilène éclaté. Werner a donc mis les siens devant en reprenant, en première mi-temps, un ballon retombé après avoir tapé la barre transversale sur un piqué astucieux d'Havertz. Puis, après une flopée d'opportunités gâchées, Chelsea finira par marquer le second, tout logiquement, même si le doute planait encore. Thomas Tuchel retrouve la finale de la C1, 9 mois après l'avoir quitté avec le PSG Il tentera évidemment de faire mieux le 29 mai prochain contre le Manchester City de Guardiola.

23:23 - Tuchel : "À Paris c'était différent" Thomas Tuchel a félicité son équipe, notamment sur la seconde période: "On a été très fort en deuxième mi-temps. On a crée beaucoup d'occasions nettes. J'adresse un grand compliment à l'équipe avec une grande mentalité. C'est un cadeau de travailler dans le football, d'avoir des gars qui ont confiance en moi et d'être entraineur comme à Paris ou à Chelsea. À Paris c'était différent. À Chelsea, j'ai trouvé un club très fort, concentré sur le fait de gagner. Le championnat nous permet de nous donner toujours à 100%, on ne peut pas se reposer".

23:15 - Courtois : "C'est une équipe très bien organisée" Courtois s'est arrêté au micro de RMC Sport et a souligné l'impuissance de son équipe à bousculer Chelsea. "C'est une équipe très bien organisée, qui défend bien, dit-il. On a eu du mal a se créer des occasions. En deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions. Maintenant, on doit continuer à travailler pour gagner le titre en Liga".

23:10 - Nouveau match XXL de Kanté Élu homme du match à l'aller, Kanté devra être élu meilleur joueur de la rencontre encore une fois ce soir. Le Français a été décisif sur les deux buts et s'est procuré 3 occasions... plus que tout autre joueur dans ce match ! Il est de nouveau l'un des meilleurs milieux au monde. L'arrivée de Tuchel l'a remis sur pied.

23:02 - Chelsea - City en finale Ce sera donc une finale de Ligue des champions 100% anglaise. Les Blues affronteront les Sky Blues le 29 mai prochain à Istanbul. Les deux équipes vont même s'affronter avant en championnat dans 3 jours pour une grande répétition.

22:55 - C'est terminé ! C'est terminé !! Chelsea bat le Real Madrid 2-0 grâce à Werner et Mount ! Les Blues vont donc à Istanbul pour affronter Manchester City en finale de la Ligue des champions !

22:49 - 4 minutes de temps additionnel Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans ce Chelsea - Real Madrid.

22:44 - BUT DE MOUNT !!! GOOOAAAAALLL !!! Cette-fois c'est terminé ! Sur un superbe grattage de ballon de Kanté, le Français transmet à Pulisic qui rentre dans la surface. L'Américain fait mine de centrer une première fois, lève la tête et finit donc par centrer pour Mount qui vient couper la trajectoire du ballon ! Ça fait 2-0 pour Chelsea ! Le retour du Real Madrid est hautement improbable !

22:40 - 64% de possession de balle pour.. le Real Cela peut paraître étonnant mais le Real Madrid tient le ballon et notamment dans cette fin de match. Mais ce sont les joueurs de Chelsea qui sont à chaque fois les plus dangereux. Il reste moins de 10 minutes dans le temps réglementaire !

22:35 - Rodrygo remplace Casemiro À un quart d'heure de la fin de la rencontre, Zidane tente le tout pour le tout en faisant rentrer Rodrygo à la place de Casemiro. Ce Chelsea - Real est encore bien indécis même si les Merengue sont transparents et prochent d'encaisser un nouveau but.

22:32 - La nouvelle tête de Thiago Silva ! Sur un corner de Mason Mount, Thiago Silva est encore seul pour reprendre le cuir de la tête ! Mais le Brésilien loupe le cadre et décroise trop ! Encore une opportunité ! Attention à ne pas se faire peur pour les Blues de Chelsea. À noter que Pulisic a remplacé Werner.

22:24 - Nouvelle occasion pour Chelsea ! C'est incroyable de louper autant ! Sur un contre express, Werner fixe Valverde et transmet sur sa gauche pour Kanté dans la surface qui bute sur Valverde, bien revenu ! Le scénario de ce Chelsea - Real Madrid est assez fou ! Les Blues devraient mener plus largement au score. Mendy, lui, a réalisé une parade juste avant sur une lourde frappe d'Hazard.

22:21 - Double changement pour Zidane Zinédine Zidane opère un double changement pour le Real Madrid. Asensio prend la place de Vinicius alors que Valverde remplace Ferland Mendy. C'est du poste pour poste.

22:17 - Quel énorme loupé d'Havertz ! QUELLE ÉNORME OCCASION POUR CHELSEA !! Comment a-t-il pu louper cette occasion ?! Sur une bonne passe, Havertz et Werner laissent sur place la défense du Real. Courtois est avancé, Havertz a touuuuut son temps pour lober le gardien mais il choisit finalement après tergiversation de frapper en puissance ! Mais le gardien belge repousse du pied droit ! Incroyable loupé !