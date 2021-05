"Monaco - PSG : Paris remporte la Coupe de France, le résumé du match"

19/05/21 - 23:45 - Le PSG remporte la Coupe de France dans une finale bien terne

Il se dit parfois qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Dans cette fin de saison où les organismes sont éreintés, le PSG a pris cet adage au pied de la lettre et on se demande s'il pouvait vraiment mieux faire. Monaco finit lui aussi sur les rotules. Avec si peu d'ingrédients, la recette fut bien fade. Ce mercredi soir, cette finale de Coupe de France, dans un stade du même nom qui résonnait désespérément creux, marquera peut-être les livres d'histoire par l'absence de supporters. Une première. Pour le spectacle, allez voir ailleurs.

Si le PSG a débloqué le tableau d'affichage en première mi-temps après une erreur de Disasi et un but d'Icardi servi par Mbappé, l'AS Monaco n'aura guère fait meilleure impression par la suite. Un peu trop timorés et surtout à la peine physiquement, les hommes de Kovac n'ont jamais réussi à retrouver la force de leur collectif qui les a menés jusqu'ici. Rien ne se passe, Paris fait sans Neymar et Verratti... et cela se voit. Les sorties de balles sont hasardeuses et le seul Kylian Mbappé ne peut tout faire. Quoique. Après avoir adressé une passe décisive, le Français a enterré le suspense après un joli ballon piqué sur Majecki en fin de match. Le Paris Saint-Germain ne sauvera pas sa saison sur ce titre car l'épilogue de cette année se fera ce dimanche en championnat lors de la dernière journée. Les hommes de Kovac peuvent tout perdre en laissant leur 3e place aux Lyonnais alors que ceux de Pochettino pourraient glaner leur second trophée en 4 jours.