Toulouse - Nantes : horaire, diffusion TV, compo… Les infos du match de barrage

TOULOUSE - NANTES. Les Canaris parviendront-ils à garder leur place en Ligue 1 ? Début de réponse ce jeudi 27 mai 2021, avec le match aller des barrages face au Toulouse FC (Ligue 2). Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir la rencontre ? Quelle composition préparent les deux entraîneurs ?

Après avoir enchaîné quatre victoires de suite en Ligue 1 lors des dernières semaines et repris son destin en mais, le FC Nantes a buté sur la dernière marche dimanche dernier (défaite à domicile face à Montpellier) et échoué à la 18e place du classement. Un revers qui le contraint désormais à jouer les barrages pour tenter de sauver sa place dans l'élite. Ce sera face à Toulouse, pensionnaire de Ligue 2, qui a remporté vendredi dernier son pré-barrage d'accession contre Grenoble, et qui abordera ce nouveau rendez-vous avec enthousiasme. "Nous sentons tous que quelque chose se passe, que toute une ville est derrière nous, a notamment observé l'entraîneur Patrice Garande, ce mercredi, en conférence de presse. Si nous avions pu ouvrir le Stadium aux supporters, nous l'aurions rempli sur plusieurs matchs. A nous de les rendre fiers et de reconquérir notre place en Ligue 1". De leur côté, les Canaris ne peuvent pas compter sur la même effervescence, une grosse partie des ultras étant engagée dans une lutte contre le président Waldemar Kita, mais refusent de céder au pessimisme. "Vu l'effectif qu'on a, les qualités qu'on a, on peut faire de bonnes choses sur ces deux matchs, a par exemple indiqué le milieu de terrain Ludovic Blas, avant d'ajouter : "Si on fait les mêmes performances que ces dernières semaines, on peut espérer avoir le sourire dimanche. On sait que ce groupe est fragile avec la saison qu'on a passée cette année, mais j'ai confiance en mes coéquipiers".

Le coup d'envoi de ce match aller de barrage Ligue1/Ligue2, entre le Toulouse FC et le FC Nantes, sera donné à 20h45, ce jeudi 27 mai 2021, depuis le Stadium. Les deux équipes se retrouveront à la Beaujoire dès dimanche pour le match retour.

Du côté haut-garonnais, Patric Garande devrait à nouveau opter pour un schéma en 3-5-2, avec notamment l'ancien Nantais Maxime Dupé dans les buts. La compo probable de Toulouse : Dupe - Amian, Dewaest, Diakite - Moreira, Spierings, Dejaegere, Koné, Machado - Adli, Bayo. Antoine Kombouaré devrait, lui, bâtir une composition de départ assez proche du onze qui s'est dégagé ces dernières semaines, même si Pedro Chirivella, touché dimanche dernier, pourrait démarrer sur le banc et laisser sa place à Abdoulaye Touré. La compo probable de Nantes : Lafont - Corchia, Casteletto, Pallois, Traoré ou Appiah - Louza, Chirivella ou Touré - Kolo Muani, Blas, Simon - Coulibaly.

Aucune diffusion en clair n'est prévue pour ce match de barrage entre Toulouse et Nantes, qui est néanmoins programmé à la fois sur Canal+ Sport et sur la chaîne beIN Sports 1. Par ailleurs, Free rappelle que son service Free Ligue 1 Uber Eats, disponible sur box et sur smartphone, proposera gratuitement des "extraits vidéo en quasi-direct".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne la retransmission en streaming. Pour voir ce Toulouse - Nantes en direct sur Internet, rendez-vous sur mycanal ou sur beIN Connect, (accès réservé aux abonnés).